“Almeno 5 morti”. L’aereo si schianta nel parcheggio affollato, in pieno giorno

Il rumore improvviso, sempre più forte. L'aereo che perde quota e inizia a puntare verso il suolo, con i passanti a darsi a una fuga disperata vedendo il mezzo avvicinarsi sempre più. Poi lo schianto violentissimo in strada. Un incidente terribile e con un bilancio purtroppo grave quello che si è verificato nelle scorse ore, intorno alle 12.30 orario americano. Cinque persone sono morte così, uccise nello spaventoso incidente aereo andato in scena a Santa Ana, nella parte sud dello stato della California, negli Stati Uniti. Come raccontato dalle testate locali, un piccolo aereo da turismo ha perso improvvisamente quota durante il volo schiantandosi sulle auto che erano in sosta nel parcheggio di un centro commerciale della zona. Il dramma si è verificato quando il mezzo, poi riconosciuto come un bimotore Cessna, si preparava ad atterrare all'aeroporto John Wayne della contea di Orange. (Continua a leggere dopo la foto)

Le vittime dell'incidente si trovavano tutte a bordo al momento dell'impatto: cinque persone che hanno perso la vita all'istante a causa del violento impatto, che non ha lasciato sopravvissuti tra i passeggeri del mezzo. Miracolosamente invece a terra nessuno è rimasto ferito dall'incidente nonostante i danni alle vetture parcheggiate siano stai ingenti. Per puro caso infatti in quel momento, intorno alle 12.30 ora locale non vi erano molti pedoni nei dintorni della zona dello schianto. (Continua a leggere dopo la foto)

I pochi presenti, vuoi per i riflessi pronti vuoi per un colpo di fortuna, sono riusciti a evitare di rimanere coinvolti. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il pilota del velivolo aveva dichiarato un'emergenza poco prima dell'incidente ma le autorità dei trasporti nazionali stanno ancora indagando sulla causa esatta dello schianto mortale. (Continua a leggere dopo la foto)

Come si vede in alcuni video che hanno registrato il momento, l'aereo è sceso improvvisamente in picchiata finendo a pochi metri dall'ingresso di un negozio. "Le conseguenze potevano essere molto più tragiche. Era domenica pomeriggio, e c'era gente che faceva shopping, quindi il fatto che non ci sono feriti a terra è un miracolo" ha detto il capitano Tony Bommarito, portavoce della Orange County Fire Authority.

