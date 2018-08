L'estate è sinonimo di relax, di vacanza di pausa dalla vita. Soprattutto se si ha una famiglia che si ama e si decide di staccare da tutto per trascorrere alcuni giorni fuori in totale armonia. Ma poi accade l'impensabile e la gioia si trasforma in tragedia. Luca Marziano, un 15enne di Concorezzo (in provincia di Monza), è morto sul colpo in un incidente stradale mentre viaggiava con la sua famiglia in camper per le strade francesi. Lo schianto sull'autostrada costiera di Nimes, A54 è avvenuto contro un camion. Il camper è rimasto spezzato a metà, come riporta MonzaToday. I genitori Alessandro e Manuela sarebbero rimasti feriti seriamente. Così come è in gravi condizioni la sorella Marina. La polizia francese ha fermato per accertamenti il conducente del tir. (Continua a leggere dopo la foto)

Sulla dinamica sono ancora in corso le indagini, ma sembra che il conducente del camion abbia perso il controllo del mezzo, finendo contro il camper della famiglia, in Francia per le vacanze. Tutto questo in una giornata già martoriata da incidenti e vittime su strada. Come il tragico schianto sull'autostrada A1 tra Monte San Savino e Val di Chiana: due persone sono morte nell'incendio della loro auto. Si tratta di un uomo di 81 anni originario della provincia di Foggia e della moglie di 76 anni, nata nel Casertano. Entrambi erano residenti in provincia di Lecco. (Continua a leggere dopo la foto)

L'incidente è avvenuto poco prima delle 15.30 in carreggiata Sud tra le province di Arezzo e Siena. Secondo quanto appreso, non risultano altri mezzi coinvolti. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e sanitari del 118. Stando a una prima ricostruzione l'auto è sbandata finendo fuori strada e prendendo fuoco: i due occupanti sono rimasti intrappolati nell'abitacolo del mezzo, una Dacia, che si è anche ribaltato. Tra le ipotesi sulle cause dell'incidente, un momento di distrazione. (Continua a leggere dopo la foto)

Sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Arezzo, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle due persone, due anziani coniugi: si tratta di un uomo di 81 anni, originario del Foggiano e della moglie di 76 anni, nata nel Casertano, residenti in provincia di Lecco. In seguito all'incidente il traffico, in direzione sud, è stato bloccato per circa 40 minuti. Poi la riapertura prima di una corsia e poi dell'intera carreggiata. Invitiamo tutti a guidare con prudenza ed avere la massima attenzione al volante.

