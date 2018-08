La terra continua a tremare. Una scossa di terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito l'isola di Lombok, in Indonesia, a est di Bali. Il sisma ha provocato danni a molti edifici che sono completamente o parzialmente crollati. Lo riferiscono media internazionali precisando che la gente, terrorizzata, si è riversata nelle strade. Un primo bilancio parla di almeno tre morti. Lo hanno riferito le autorità locali. Il terremoto è stato registrato a nord dell'isola, intorno alle 18.46 ora locale. I primi dati indicano che l'epicentro è stato localizzato a una profondità di 10,5 chilometri. La scossa è stata avvertita anche nella vicina Bali, dove ci sono stati danni a edifici e centri commerciali. Dopo la prima scossa, ne sono susseguite altre di assestamento, la più forte di magnitudo 5.4. L'acqua del mare è entrata in due villaggi, ora allagati da 10-13 centimetri di acqua. (Continua a leggere dopo la foto)

"Per favore andate in luoghi ad altitudine elevata, restando calmi e senza entrare in panico", è l'appello lanciato in tv alla popolazione dal capo dell'agenzia per meteo, clima e geofisica, Dwikorita Karnawati. La polizia ha invitato la popolazione a seguire le norme di comportamento previste in questi casi. Molti hotel dell'isola, frequentata da turisti occidentali per le spiagge bianche e la barriera corallina, sono stati evacuati. Anche il principale ospedale - rimasto privo di elettricità - è stato evacuato. Dopo la prima scossa, era stato emesso un allarme tsunami, ora revocato. (Continua a leggere dopo la foto)

Chrissy Teigen, modella e moglie di John Legend, si trovava a Bali quando il potente terremoto ha investito l’Indonesia, con epicentro localizzato nella vicina isola di Lombok. È stata lei stessa a raccontare su Twitter di essersi fortemente spaventata quando la terra ha cominciato a tremare. Il terrore ha raggiunto un livello tale da averla spinta a uscire nuda di casa, tenendo in braccio il figlio Miles, l’ultimogenito nato dal matrimonio con John Legend. È stata lei stessa a descrivere quei momenti, documentandoli sui social network... (Continua a leggere dopo la foto)

"Oh mio Dio, Bali sta tremando! C’è stata una scossa durata 15 secondi. Sono uscita fuori di casa nuda, tenendo mio figlio in braccio. Solo dopo ho realizzato di non essere vestita. Adesso stiamo avvertendo tantissime scosse di assestamento. Sono ancora terrorizzata". Il bilancio del terremoto di magnitudo 7 avvenuto poche ore fa ha fatto registrare almeno 3 morti. L’epicentro è stato localizzato sull’isola indonesiana di Lombok a circa 10 chilometri di profondità.

