“Mio Dio, cosa ho bevuto?”. Incinta, ordina un caffè: dopo un solo sorso la scoperta horror

La notizia di un'altra gravidanza l'aveva fatta impazzire di gioia, entusiasta insieme al compagno alla sola idea di mettere al mondo il terzo figlio e allargare così ulteriormente una famiglia già allegra e numerosa. Giorni felici, che questa donna stava affrontando con il sorriso sulle labbra. Finché una mattina non ha deciso di compiere un'operazione apparentemente banalissima: prendere un caffè, come molti di noi fanno ogni giorno. Così è entrata in un fast food della nota catena Mc Donald's e ne ha ordinato una tazza fumante. Una volta stretto il bicchiere tra le mani, si è però accorta con orrore che al tavolo le era stato servito un bicchiere di detersivo. Una storia assurda e che però è accaduta realmente alla canadese Sarah Douglas, incinta del suo terzo figlio. La donna era in auto diretta a un torneo di baseball quando ha deciso di fare una sosta al McDonald per ordinare un caffè. (Continua a leggere dopo al foto)

Tornata sulla strada pochi minuti dopo, ha bevuto un sorso di quello che credeva fosse il caffè, ma che in realtà era un detergente. Per fortuna la quantità ingerita è stata minima e non ha provocato delle conseguenze gravi alla salute della donna. "Ho cercato immediatamente di sciacquarmi più volte la bocca con l'acqua" ha raccontato la donna che è nella sua 32a settimana di gravidanza. "Poi sono tornata al McDonald per chiedere spiegazioni". (Continua a leggere dopo la foto)

"Sul posto - prosegue - un dipendente mi ha spiegato che, per errore, uno dei tubi del prodotto per la pulizia è stato collegato direttamente alla macchina da caffè". "Un errore che si è già verificato in passato" ha aggiunto un altro dipendente. Dan Brown, il direttore del ristorante, ha confermato l'errore in una dichiarazione e si è scusato. Sarah Douglas si è recata subito al suo ginecologo che le assicurato che sia lei che il figlio erano al sicuro. (Continua a leggere dopo la foto)

Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", ha rilevato che McDonald’s sta collezionando una serie di problemi negli ultimi mesi: dai pezzi di plastica rinvenuti nei nuggets al pollo allo scandalo della carne scaduta acquistata da una ditta cinese, al dente umano finito nelle patatine di una filiale nipponica. Meglio per i consumatori verificare il contenuto.

“2 caffè, ecco quanto abbiamo pagato. Ladri!”. Truffa salatissima per due turisti in visita a Roma. Il conto? Supera ogni vostra (peggiore) fantasia