“C’è una lettera per lei”. La figlia scompare nel nulla per 5 anni, poi la scoperta

L'orrore che nessun genitore si vorrebbe mai trovare a vivere sulla propria pelle, quello di perdere completamente le tracce del proprio figlio senza sapere più che fine abbia fatto. Casi così, purtroppo, sono più frequenti di quanto si possa immaginare e affollano giornali e televisioni nel tentativo di trovare risposte a domande terribili. Una storia davvero incredibile è quella che si è trovata a vivere una mamma che, nel momento in cui aveva perso la speranza di avere notizie della figlia adolescente, si è vista arrivare una lettera indirizzatale con tutta probabilità proprio dalla ragazza, della quale nessuno sa più nulla da ben cinque anni. Tutto è successo in Florida e a riportarlo è il giornale locale Panama City News Herald. La donna, Pam Massimiani, avrebbe ricevuto una missiva che è convinta sia stata scritta dalla figlia, Emily Wynell Paul, sulla quale continua ad aleggiare un alone di mistero mai diradato. (Continua a leggere dopo la foto)

Ai tempi della misteriosa scomparsa, l'adolescente aveva solo 14 anni. Lo sceriffo della contea di Bay, Tommy Ford, non ha voluto rivelare il contenuto della lettera. "Sono abbastanza sicura che sia sua. Trasuda emozioni contrastanti e sentimento" ha dichiarato la madre. Si tratterebbe della prima comunicazione da parte dell'adolescente, che è stata vista l'ultima volta fuori dalla sua casa di Southport la mattina del 13 aprile 2013. Poi, il nulla. (Continua a leggere dopo la foto)

Secondo le autorità, la ragazza avrebbe avuto al seguito una valigia e sarebbe stata vista mentre saliva a bordo di un veicolo guidato da un individuo non identificato. "La famiglia ha dichiarato che la ragazza non era mai uscita senza fare ritorno, dunque questo è per lei un comportamento insolito", recitava il comunicato stampa emanato dallo sceriffo nel 2013. (Continua a leggere dopo la foto)

Ai tempi della scomparsa, la 14enne aveva lasciato un messaggio di tre pagine a casa, in cui non dichiarava dove sarebbe andata, ma diceva che sarebbe stata al sicuro e che forse avrebbe fatto ritorno in famiglia dopo aver compiuto 18 anni: questo è ciò che afferma Charley Project, un ente che si occupa di persone scomparse nel nulla da più di un anno.

