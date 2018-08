“Cosa fanno quei due signori?”. Marito e moglie non resistono e fanno sesso davanti a tutti

L'estate è per definizione il periodo dell’anno dedicato alle vacanze, allo svago, alle serate con gli amici e ai tuffi in mare o in piscina. Ma anche quello in cui milioni di coppie sparse per il mondo non vedono l'ora di lasciarsi andare a qualche ora di sana passione, alle volte senza stare troppo a badare al luogo e al momento, assecondando semplicemente i loro impulsi. Occhio però, come sempre, a non esagerare, e il consiglio non è soltanto quello di evitare le ore più calde del giorno ma anche quello di non farsi beccare in atteggiamenti intimi da sguardi indiscreti. Un po' quello che è successo a Steven Harvey, 45 anni, e Claire Hillier, 42, che hanno scioccato una buona fetta della città di Plymouth, in Inghilterra, improvvisando un rapporto sessuale alla luce del sole, in mezzo alla strada, nascosti a malapena da una coperta blu durante in pomeriggio soleggiato. A raccontare la vicenda è la testata Metro.(Continua a leggere dopo la foto)

I due hanno chiaramente attirato l’attenzione di un numero elevatissimo di passanti e sono finiti, come spesso accade in questi casi, nei guai. Rimasti sotto la coperta per una decina di minuti, uno sopra all'altra, hanno dovuto infatti affrontare un processo con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico, rischiando anche di trascorrere qualche settimana in carcere. Alla fine, se la sono cavate riuscendo a evitare di finire in galera. (Continua a leggere dopo la foto)

Stando a quanto emerso durante il processo, i due al momento della "performance" erano senza una fissa dimora. Avevano da poco perso la loro abitazione e stavano per trasferirsi in un nuovo appartamento, al quale non avevano però ancora avuto accesso. In aula, Steven e Claire hanno dichiarato di aver soltanto finto di fare sesso, senza aver realmente consumato nulla. Una sorta di scherzo per scioccare i passanti intorno a loro. (Continua a leggere dopo la foto)

Nonostante diversi testimoni fossero di parere contrario, il giudice ha scelto di credere alle parole degli imputati ed è stato clemente al momento di emettere la sentenza. Nel risparmiare loro il carcere si è augurato di "non avere più a che fare con loro" consigliando la massima prudenza di qui in avanti. "C'erano bambini e anziani in strada – ha detto un passante – uno spettacolo disgustoso".

