“Presto, buttatevi dallo scivolo”. Panico sul Ryanair, la fuga disperata dei passeggeri

Attimi di vero e proprio terrore, quelli vissuti da un gruppo di persone che si era imbarcata a bordo di un aereo Ryanair in partenza per Ibiza, una delle mete più gettonate in questi giorni di caldo afoso. E stavolta non c'entrano niente gli scioperi e le cancellazioni che hanno scatenato la rabbia di tanti italiani contro la compagnia, quanto piuttosto un incidente che si è verificato durante il viaggio. Mentre il mezzo era in pista, pronto alla partenza, con diversi passeggeri già a bordo pronti ad allacciare le cinture, ecco infatti che si è verificato un piccolo botto seguito da fumo, che ha fatto scattare immediatamente gli allarmi a bordo e costretto il comandante a fare evacuare attraverso lo scivolo d'emergenza tutti i passeggeri, alcuni dei quali sono stati inevitabilmente presi dal panico. Il tutto, si è scoperto dopo, era colpa di uno smartphone di uno dei passeggeri che è improvvisamente esploso. (Continua a leggere dopo la foto)

L'episodio all'aeroporto El Prat di Barcellona nella giornata di martedì, intorno alle 17.30, quando a causa dell'inconveniente le autorità hanno dovuto bloccare il velivolo e controllarlo prima di potergli permettere di decollare di nuovo con ritardo. Come ha spiegato la compagnia aerea low cost, attraverso una nota, la causa "è l'incendio di un telefonino in ricarica con una batteria esterna". La procedura di evacuazione dei passeggeri comunque si è conclusa senza problemi e non ci sono stati feriti ma solo lievi danni alla moquette. (Continua a leggere dopo la foto)

Per i passeggeri è stato messo a disposizione un altro aereo, che li ha portati a destinazione."I passeggeri del volo Barcellona – Ibiza (fermo a Barcellona) nel pomeriggio del 31 luglio sono stati fatti evacuare con procedura di emergenza a causa del telefono cellulare di un passeggero che ha preso fuoco mentre si stava caricando con batteria esterna. Tutti i passeggeri sono stati evacuati in sicurezza e trasferiti al terminal". (Continua a leggere dopo la foto)

Mentre le persone a bordo venivano messe al sicuro, il personale di bordo si è occupato del telefono cellulare. Ryanair ha predisposto un aeromobile sostitutivo e riallocato i passeggeri minimizzando il ritardo" hanno spiegato dalla compagnia. Nel frattempo, le immagini dell'accaduto hanno fatto il giro del web tra lo stupore degli utenti.

