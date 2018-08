“Morto mentre si masturbava”. Il terribile incidente, una brutta fine

Di sicuro una delle morti più assurde che si sono registrate negli ultimi anni, quella che ha avuto per protagonista un detenuto, condannato per dei crimini orribili, trovato senza vita all'interno della sua cella. Non un suicidio, ma bensì un incidente che si è verificato mentre l'uomo si stava masturbando. Sì, avete capito bene. Una scena davvero incredibile quella che si sono trovati di fronte gli uomini del personale della struttura carceraria: come raccontata la testata britannica Metro, infatti, la vittima si era accidentalmente folgorata mentre cercava di eccitarsi con la corrente elettrica. L'uomo, Egidius Schiffer, era finito sulle pagine dei giornali negli anni precedenti con il terribile soprannome di "Lo strangolatore di Aechen", cittadina tedesca nella quale viveva. Ad attribuirglielo la stampa, dopo che era stato riconosciuto colpevole della morte di cinque donne, tutte uccise nella stessa maniera. (Continua a leggere dopo la foto)

Schiffer si trovava nel carcere di Bochum, in Germania. Aveva collegato, stando a quanto racconta il giornale inglese, il filo di una lampada al proprio corpo, in particolare intorno ai capezzoli e ai genitali, per poi collegarlo alla presa elettrica presente all'interno della cella. L'uomo era stato condannato all'ergastolo per i crimini commessi, tutti risalenti agli anni compresi tra il 1983 e il 1990 e aveva occupato a lungo le pagine dei giornali tedeschi. (Continua a leggere dopo la foto)

La scossa elettrica che ha attraversato il suo corpo quando si è collegato alla presa si è rivelata fatale, provocandogli un attacco di cuore. Stando a quanto riportato sui giornali, si tratterebbe di un incidente: la pista del suicidio è stata al momento esclusa. A scoprire il suo corpo, un agente in servizio nella struttura che era andato a controllare quello che stava facendo e che ha subito dato l'allarme. (Continua a leggere dopo la foto)

Inutili i tentativi di soccorso: quando i medici sono arrivati sul posto, Schiffer era già morto. L'uomo era stato arrestato ben 18 anni dopo l'ultimo omicidio, quando ormai quelle morti sembravano destinate a rimanere irrisolte. A tradirlo, un campione di dna che gli era stato prelevato dopo un banale furto, corrispondente a quello trovato sul corpo delle vittime.

