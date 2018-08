“Li ha uccisi tutti”. La follia di un padre contro figlio, ex moglie e fidanzata: una strage

Si trovava in un momento particolarmente difficile della sua vita, quello che lo vedeva alle prese con la fine della sua storia d'amore dopo tanti anni e l'inizio di un nuovo capitolo, con tutti gli strascichi inevitabilmente velenosi che ne conseguono. In mezzo, come spesso succede in questi casi, anche i problemi legati all'affidamento del figlio, che viveva con quella che ormai era diventata la sua ex moglie ma dal quale lui non aveva mai accettato di allontanarsi. Una storia che è finita nel peggiore dei modi quella che ha visto un uomo originario del Queens, negli Stati Uniti, scagliarsi contro i propri affetti e commettere una vera e propria strage. Lui, James Shield, ha infatti finito per uccidere il figlio di soli 6 anni. La stessa, drammatica sorte è toccata poi anche all'ex moglie e alla sua attuale compagna. Nessuno è stato risparmiato da un raptus di follia che ha visto alla fine l'uomo rivolgere la pistola usata per il massacro contro sé stesso, togliendosi la vita. (Continua a leggere dopo la foto)

Il triplice omicidio-suicidio è avvenuto lunedì sera all'interno dell'appartamento dove l'uomo si trovava insieme alla prima moglie Linda Olthof, di 47 anni, e il loro figlio, James Jr.. La donna e il bimbo, che vivevano nei Paesi Bassi, erano tornati in città in modo che il piccolo potesse far visita al papà. Alla mamma era stato ordinato di lasciare che padre vedesse il figlio, ma l'uomo non accettando la situazione che si era creata ha messo in atto la strage famigliare. (Continua a leggere dopo la foto)

Prima di spararsi ha lasciato un bigliettino con scritto: "Ho avuto una vita perfetta, ora è tutto rovinato". Lo scorso aprile James Shields aveva creato una pagina su GoFundMe intitolata "Child Kidnapping" (Bimbo sequestrato) descrivendo nel dettaglio come la battaglia per la custodia del figlio minore stesse distruggendo il suo attuale matrimonio e la sua vita. (Continua a leggere dopo la foto)

"Il mio bellissimo figlio ha 6 anni e la mia ex moglie vive nei Paesi Bassi. Eravamo sposati e visto che non riusciva a trovare lavoro come artista è tornata a casa in Olanda. Era incinta di mio figlio e mi ha devastato - aveva scritto sulla pagina - Ho speso una fortuna per viaggiare lì il più possibile quando era piccolo. Ora che è cresciuto, ha espresso il desiderio di trascorrere del tempo negli Stati Uniti".

