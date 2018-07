“Un’esplosione violentissima. Si è fatto saltare in aria”. Attimi di terrore: la situazione

Un'esplosione violentissima in un luogo simbolo. Un suicidio assurdo che ha creato attimi di vera paura a Stembert, vicino Verviers, cittadina nella provincia di Liegi, in Belgio. Un uomo con indosso una cintura esplosiva si è fatto saltare in aria all'interno di un campo di calcio. Come racconta il quotidiano locale l'Avenir, l'uomo sarebbe un ex militare e al momento della deflagrazione si trovava da solo sul manto erboso. "Ho visto un uomo passeggiare sul terreno di calcio, come fanno in tanti", ha spiegato un testimone. "Chiudendo la porta della mia auto, ho sentito una grossa esplosione". Dieci minuti più tardi sono giunte le forze dell'ordine, allertate dal testimone, ed hanno transennato la zona, facendola perlustrare ai cani antiesplosivi. (Continua a leggere dopo la foto)

Secondo il sindaco, Hassan Aydin, la pista terroristica "è esclusa". Al momento si segue piuttosto l'ipotesi del suicidio. La persona deceduta non è stata formalmente identificata ma le squadre di artificieri sono state inviate in un'abitazione che apparterrebbe ad un ex militare. In Belgio l'allerta è sempre altissima, perché gli episodi sono sempre stati molto frequenti. L'ultimo riguarda anche l'Italia, con un'operazione di polizia molto intensa e che ha portato all'arresto del quarto ed ultimo componente del gruppo estremista islamico che era stato individuato in Sardegna a seguito dell’operazione denominata “Syriana”. (Continua a leggere dopo la foto)

Quando infatti lo scorso maggio era scattato il blitz da parte della Digos di Sassari per arrestare i componenti della cellula jihadista, solo 3 dei 4 ricercati erano finiti in manette. Si trattava di un uomo di nazionalità marocchina e di due siriani, connazionali del fuggitivo di cui si era persa ogni traccia. Il Gip di Cagliari emise 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere indirizzate ai fermati, indagati per i reati di associazione con finalità di terrorismo, finanziamento al terrorismo ed intermediazione finanziaria abusiva, con l’aggravante della transnazionalità. (Continua a leggere dopo la foto)

Gli inquirenti sono riusciti a ricostruire tutti gli spostamenti effettuati dal terrorista, e quindi a risalire alla sua collocazione finale. Osman si era inizialmente imbarcato da Olbia sul traghetto per Livorno. Dalla Toscana si sarebbe spostato verso nord, e, dopo il superamento della frontiera di Como-Chiasso, l’arrivo in Svizzera ed infine in Belgio. Qui si sono indirizzati tutti gli sforzi investigativi, che hanno portato, il 3 luglio, alla cattura del terrorista da parte della polizia belga.

