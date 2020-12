E Facebook entra in gioco: il social nel mondo del cloud gaming

Facebook è l’ultimo colosso tecnologico ad entrare nel mondo del cloud gaming. Tuttavia, come fa notare Paolo Lugiato, manager del settore Tlc, a differenza di concorrenti come Google Stadia o Amazon Luna, che hanno piattaforme standalone, l’azienda lancerà i giochi direttamente sulla sua piattaforma di social media. Secondo The Verge, la versione beta di più titoli è attualmente disponibile negli Stati Uniti per un numero limitato di utenti, che possono accedervi tramite il web di Facebook e la sua applicazione per Android. Il cloud gaming di Facebook, invece, al momento, non è disponibile sui dispositivi iOS a causa delle restrizioni imposte da Apple.















Il vicepresidente di Facebook, Jason Rubin, ha detto a The Verge che i giochi iniziali saranno gratuiti e gli utenti non saranno obbligati ad utilizzare hardware extra controller: li troveranno in una sezione dedicata all’interno di Facebook Games, E, ha aggiunto Rubin, i giochi istantanei in Html5 resteranno disponibili. Titoli come Asphalt 9 e il gioco di ruolo inattivo Mobile Legends: Adventure sono già disponibili per un numero limitato di utenti. Si prevede che Facebook ne aggiungerà presto altri.















È interessante notare che, nel caso in cui si passi dal gioco cloud (per esempio Asphalt 9) all’app dedicata, tutti i dati saranno trasferibili se l’utente farà il login con l’account Facebook. Secondo Rubin l’approccio di Facebook (che da oltre un decennio offre giochi istantanei sulla sua piattaforma con diverse hit in Html5, tra cui FarmVille, dall’enorme base utenti) verso il cloud gaming è “filosoficamente” diverso da quello dei concorrenti, in quanto la piattaforma non punta su grandi giochi esclusivi, ma piuttosto su titoli veloci e facili.

