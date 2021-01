“Ebbene sì, lo squalo è partito alla volta di Roma. Si sta affilando le pinne. Io e il mio ego siamo già partiti e siamo in treno… Che lo vogliate in molti o no in pochi. E da qui a lunedì non leggo nessun commento. Sì si sì sì me ne frego! Scontro epocale tra titani, chi avrà mentito? Chi l’ha sparata grossa? Domani la verità… Comprate i popcorn. Siamo alla resa dei conti… Ne resterà una sola”.

Così su instagram Alba Parietti che non le manda certo a dire. Dopo essere stata tirata in ballo nei giorni scorsi da Maria Teresa Ruta è pronta al confronto di domani sera. Tutto era nato dopo che la Ruta aveva ricordato un episodio legato al 1991 con protagonista Alain Delon. "Quando sono uscita con Alain Delon ho indossato un abito leopardato. Com'è andata con lui? E' un racconto un po'.. Diciamo che era il presidente a Miss Italia, io ero lì per lavoro, ero in giuria, e lui mi voleva al suo fianco. Il suo manager mi disse che dopo ci sarebbe stata una cena e che Alain mi voleva con lui, così ero andata in camera a cambiarmi".















E aveva aggiunto: "Quando sono riscesa ho trovato una mia collega che si era seduta accanto a lui". Com'era prevedibile Alfonso Signorini, maestro supremo di gossip, ci ha tenuto particolarmente a spillarle il nome della tanto ingombrante collega. È stato a quel punto che Maria Teresa Ruta ha fatto il nome di Alba Parietti.















"Non posso dirlo! Ehm.. Era la mamma di Francesco [Oppini, ndr]. Alla fine ha cenato lei accanto ad Alain Delon, io mi sono seduta ad un altro tavolo. Ad un certo punto lui è scappato dalla cena, è venuto da me e mi ha chiesto 'Andiamo a bere qualcosa?' e quindi sono andata a bere qualcosa con lui". La Parietti non ha condiviso affatto questa versione della storia.











Ha risposto su Instagram in diretta, dicendo che la Ruta si sarebbe inventata questa storia. Se ne vedranno delle belle domani sera, non ci sono dubbi. Maria Teresa è rimasta scossa anche dello scambio di battute a distanza di lunedì sera, per cui chissà cosa penserà dopo che gli autori le faranno anche incontrare faccia a faccia Alba Parietti.

