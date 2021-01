Cambia la cartina italiana. Quattro regioni rientreranno nella nuova categoria di zona ‘rosso scuro’ lanciata dall’Unione Europea. Una ‘risposta comune’ contro il Covid che la presidente della Ue Ursula Von Der Leyn avevano annunciato nei giorni scorsi. Diverse e importanti le restrizioni per le aree in zona rosso scuro: per viaggiare all’estero si avrà l’obbligo di tampone pre-partenza e di quarantena all’arrivo. Previste eccezioni per i lavoratori e studenti transfrontalieri, e per chi deve spostarsi per motivi di salute o per gravi questioni familiari (tra cui funerali e visite a parenti malati in stato terminale), nonché per chi lavora nel settore dei trasporti.

Al momento la mappa europea che contiene questi territori italiani è informale, ovvero è una proiezione redatta con i dati disponibili e comprende le zone con più di 500 contagi su 100 mila abitanti negli ultimi 14 giorni. “L’introduzione delle zone rosso scuro nelle aree europee ad alto rischio Covid è un modo per disincentivare e regolamentare gli spostamenti internazionali non essenziali senza imporre il blocco delle frontiere o il divieto di viaggi, misure che danneggiano gravemente l’economia ma non limitano molto il virus”, ricorda la commissione. Continua dopo la foto















La nuova mappa ufficiale, riporta Repubblica, sarà pubblicata nei prossimi giorni dopo ulteriori verifiche dall’Ecdc. Oltre alle regioni italiane sono colorate in rosso scuro anche la penisola iberica, ad eccezione della parte settentrionale (dalla Galizia ai Paesi Baschi), alcune zone meridiionali e centrali della Francia, l’intera Irlanda, parte della Germania, la Repubblica Ceca, alcune zone dell’Europa centro-orientale, i Baltici, parte della Svezia e Cipro. Continua dopo la foto















Restano arancioni la Finlandia, la Norvegia e la Grecia che ha anche una porzione ancora verde, con contagi ancora inferiori. Sono quattro le regioni italiane che probabilmente rientreranno nella nuova categoria di zone “rosso scuro” lanciata dall’Unione europea: si tratta di Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e provincia autonoma di Bolzano. Continua dopo la foto











Oltre alle limitazioni per le zone “deep red”, l’Europa sconsiglia fortemente i viaggi non essenziali all’interno dei singoli paesi e tra i paesi Ue. Non solo, nuove e più stringenti limitazioni vengono proposte per chi entra nel continente dai confini esterni dell’Unione: test e quarantena per tutti, anche per chi ha i titoli di viaggio (come i residenti) per entrare in Europa nonostante le suo frontiere esterne siano chiuse da marzo.

