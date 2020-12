Alberto Matano è uno dei conduttori Rai più amati dal pubblico e lo dimostrano i dati di ascolto de La Vita in diretta, il programma-contenitore del pomeriggio che ora, dopo l’addio di Lorella Cuccarini, conduce in solitaria. Come sempre, ampio spazio è dedicato agli argomenti di attualità e nel corso delle puntate intervengono anche molti ospiti.

Oggi tra gli ospiti diversi personaggi famosi, tra i quali Maria Grazia Cucinotta, Roberta Morise, Roberto Poletti e Selvaggia Lucarelli (collegata da casa), ma anche esperti del settore come la professoressa Salmaso. Selvaggia Lucarelli al centro delle polemiche dopo li messaggio su Twitter circa l’iniziativa messa in piedi da Fedez. La presentatrice ha commentato in modo polemico il gesto di Fedez: “Fino a un certo punto è stato bello, adesso questa spettacolarizzazione della beneficenza comincia ad essere un po’ disturbante”. Continua dopo la foto















Chiaro il riferimento al fatto che Fedez abbia consegnato i reagli alle 5 pesone alla guida della sua Lamborghini e soprattutto che l’iniziativa sia stata trasmessa sul canale Twitch. Il rapper milanese continua ad essere uno dei personaggi più al centro dell’attenzione mediatica, qualche giorno fa aveva fatto il giro del web il pedinamento che aveva coinvolto Fedez, oggi è la sua opera di beneficienza commentata da Selvaggia Lucarelli. Continua dopo la foto















Ma non è lei l’ospite che si è arrabbiata, come conferma il presentatore dicendo: “Ringrazio la professoressa. Stasera l’abbiamo fatta un po’ arrabbiare”. E poi “Abbiamo fatto arrabbiare la professoressa Salmaso ma spero tornerà con noi la prossima settimana”. Stefania Salmaso, epidemiologa delle malattie infettive che ha diretto a lungo il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della Salute dell’Istituto superiore di sanità (Iss) ha fatto nei giorni scorsi il punto della situazione. Continua dopo la foto











“A Natale bisogna proteggersi vivendo all’interno di una cerchia di contatti molto ristretti. È l’unica raccomandazione, al momento non abbiamo altri strumenti per fermare la circolazione virale. Terza ondata? Sarebbe la cosa peggiore trovarsi con un nuovo incremento dei casi e un avvio di campagna di vaccinazione”.

Ti potrebbe interessare: Lorella Cuccarini, il dolce gesto del marito Silvio Testi: “Lo fa tutti i giorni, da 29 anni”