“Ho perso una parte di me stessa, Stefano era la mia forza, il mio sorriso, mi mancherà tutto di lui”. Sono le parole di Tiziana Giardoni, la moglie di Stefano D’Orazio arrivate a poche ore dalla tragica notizia che ha sconvolto tutto il mondo dello spettacolo e non solo.

Il batterista dei Pooh, 72 anni, è deceduto a Roma nella tarda serata di venerdì 6 novembre 2020 come ha fatto sapere su Twitter dall'amico Bobo Craxi. Poco dopo il messaggio di Roby Facchinetti: "Stefano ci ha lasciato! Due ore fa… era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato… oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando… poi, stasera, la terribile notizia", le parole di Facchinetti.















Poco fa l'intervento della moglie di Stefano D'Orazio attraverso un comunicato stampa diffuso dalla famiglia in cui sono state anche chiarite le circostanze della morte dell'ex batterista dei Pooh che era ricoverato da una settimana presso la struttura Columbus del Policlinico Gemelli di Roma, dopo aver contratto il Covid: D'Orazio stava guarendo da una patologia, prima che il virus lo colpisse.















"Stefano era ricoverato da una settimana presso la struttura Columbus del Policlinico Gemelli di Roma – si legge nella nota stampa – Era in via di guarigione da una patologia che stava curando da circa un anno e al lavoro su alcuni progetti che gli stavano molto a cuore, quando è risultato positivo al Covid che ha compromesso irrimediabilmente il suo stato di salute".











Tiziana Giardoni e Stefano D’Orazio si erano sposati il 12 settembre del 2017, giorno del compleanno del musicista e Barbara D’Urso aveva fatto da testimone, come ha scritto lei stessa in un post. Del matrimonio il musicista aveva parlato 2 anni fa in una videointervista al Messaggero: “Per tutta la vita – raccontò – ho continuato a dire no – poi ho addirittura deciso di fare la proposta alla mia compagna Tiziana in diretta tv. Sposarsi è molto più difficile di un brindisi, due spaghetti e tutti a casa”.

