La continua ascesa dei casi positivi al covid sta spingendo il governo ad emanare nuovi limiti e misure restrittive. Sul tavolo presenti la didattica a distanza, per quanto riguarda gli studenti delle scuole superiori, e l’obbligo di un coprifuoco alle 22. La prima opzione pare non abbia trovato il consenso del premier Conte, che ha descritto la scelta della Regione Campania di chiudere le scuole “facile ma non un bel segnale per i cittadini”.

Il dissenso sarebbe arrivato anche dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che ha chiesto di non rendere vano lo sforzo fatto per riaprire le scuole. D’altro canto però le Regioni fanno pressing e chiedono una valutazione della didattica da remoto per gli studenti degli istituti superiori. Ad esempio, Bonaccini ha proposto di stabilire un 50% di didattica digitale, alternando casa e scuola. Ad oggi si aspetta un responso dal Governo. (Continua dopo le foto)





























Il Governo pare avere accantonato l’argomento ‘didattica’, preferendo concentrarsi sullo stop da dare alla movida notturna. Infatti si attende a breve un Consiglio dei Ministri in cui non si esclude che potrebbe essere emanato un nuovo provvedimento che obblighi bar, ristoranti e altri pubblici esercizi a chiudere alle 22 invece che alle 24, così come stabilito dal decreto in vigore dal 14 ottobre. Adesso il fine ultimo è quello di non tornare ad un lockdown totale nazionale, “troppo dannoso proprio adesso che l’economia mostra segni di ripresa“. La soluzione ideale, dunque, è quella di procedere con delle chiusure per gradi valutando man mano i risultati delle serrate per capire se diffonderne di ulteriori. (Continua dopo le foto)









E se la diffusione del covid terrorizza la Campania, da Nord a Sud si piovono copiose le ordinanze restrittive. Una serie di serrate che potrebbero essere solo l’inizio di veri e propri lockdown locali. Considerato soprattutto il Report del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità, che indica ben dieci regioni a un livello di rischio “moderato”, ma “ad alta probabilità di progressione rapida”. Ad oggi sono a rischio Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta, quest’ultima con l’Rt più alto (1,53), seguita dal Piemonte con un Rt a 1,39.

Elisabetta Gregoraci al GF Vip, fuori esplode la bomba: “Ha tradito Flavio Briatore con me”