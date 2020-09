Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di riprovarci. Non sono ancora apparse foto dei due insieme, ma i fotografi di Chi sono riusciti a immortalare il ‘ritorno di fiamma’ atteso dai fan della coppia. Dopo aver sfilato sul red carpet di Venezia da single, i due si sono ritrovati in Trentino, terra d’origine del ciclista da qualche anno prestato al mondo della moda e dello spettacolo.

“Sul numero di “Chi” in edicola da mercoledì 9 settembre erano cricolare le prime immagini della pace fatta tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due, infatti, dopo un’estate a tratti turbolenta e spesso separati, sono stati fotografati da “Chi” di nuovo insieme e mano nella mano all’uscita di un ristorante milanese dopo una cena di chiarimenti”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Continua dopo la foto















Tutti e due, insomma, sembrano tornati alla loro normalità. Ignazio Moser preso dai sui impegni e Cecilia Rodriguez sui set pubblicitari non lesinando particolari ambigui. La modella argentina ha pubblicato un post che potrebbe essere facilmente frainteso e gli utenti più maliziosi non si lasciano sfuggire l’occasione per lanciare qualche battutina piccante. Ma c’è anche un altro dettaglio, ben più romantico, che non passa inosservato e riguarda Ignazio Moser. Continua dopo la foto















L’ex gieffina, infatti, ha mostrato la sua mano sinistra che regge un metro da sarta. L’immagine è accompagnata da una brevissima caption: “Il mio lavoro”. Fin qui niente di strano, se non fosse che le dita indicano 28cm. Gli utenti più maliziosi hanno subito inondato la pagina con commenti piccanti, che alludono a presunte dimensioni falliche. Ma nello scatto, c’è anche chi ha intravisto un altro dettaglio, ben più romantico. All’anulare, infatti, Cecilia Rodriguez porta un anello. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Il mio lavoro. Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 10 Set 2020 alle ore 6:50 PDT



“Sembra una fedina” nota ad esempio qualcuno. Un particolare che ha alimentato le speranze dei fan di rivederla presto con Ignazio Moser, con cui ha vissuto un’estate piuttosto turbolenta. I due si sono infatti allontanati, non mostrandosi più insieme. Anche alla Mostra del Cinema di Venezia, pur essendo presenti entrambi, hanno sfilato sul red carpet separati. Secondo Chi, Ignazio e Cecilia si sarebbero riappacificati ma ancora non sono apparsi pubblicamente insieme.

