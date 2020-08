Da qualche tempo la voce aveva preso a circolare con sempre maggiore insistenza e ora Michela Quattrociocche ha deciso di uscire allo scoperto. Gli indizi erano arrivati un po’ di settimane fa quando i due erano stati paparazzati insieme a Mykonos, ma ora arrivano le prime foto social condivise dall’attrice. La nuova coppia è in vacanza a Sant’Agata sui Due Golfi, Massa Lubrense, in un bellissimo hotel e Michela sorride accanto a Giovanni Naldi.

Naldi non è proprio uno sconosciuto, anzi, è imprenditore della nota famiglia di albergatori che vanta nel loro palmares anche l'Hotel Parco dei Principi di Roma. Una relazione che sembra già molto seria, nonostante la separazione con Aquilani sia stata annunciata solo lo scorso maggio. "D'accordo con Alberto – ha spiegato al settimanale Chi l'attrice romana – e su suggerimento dei nostri legali, abbiamo scelto di non rilasciare interviste sulla nostra separazione. Posso solo dire che sono felice".















Evidente, il matrimonio era in crisi da tempo, come molti telespettatori avevano intuito dopo l'ultima apparizione di Michela e Alberto in tv a Le Iene. Uno scherzo fatto dall'ormai ex moglie in cui è emerso – fra il serio e il faceto – che la coppia non aveva più rapporti intimi da tempo. Dopo il lockdown Michela Quattrociocche e Aquilani hanno deciso di comunicare la fine del matrimonio, i rapporti sono civili per il bene delle figlie Aurora e Diamante, ma Michela ha già voltato pagina.















Nata a Roma il 3 dicembre 1988, Michela Quattrociocche ha mostrato sin da bambina una propensione per la recitazione. A soli 12 anni ha cominciato a frequentare corsi di dizione e portamento e poco tempo dopo è stata scelta come volto per delle riviste dedicate ai giovani. Conclusi gli studi al Collegio Nazareno di Roma, Michela ottiene la Maturità linguistica e comincia a fare provini per entrare a far parte di qualche produzione di Cinecittà.











L’obbiettivo viene raggiunto al settimo provino, quando Federico Moccia la sceglie come protagonista del film ‘Scusa ma ti chiamo amore‘, trasposizione cinematografica dell’omonimo libro. L’anno successivo viene inserita nel cast di ‘Natale a Beverly Hills‘ e nel 2010 recita nel seguito del suo primo film ‘Scusa ma ti voglio sposare‘. L’ultima prova sul grande schermo risale al 2010, quando recita sul set di ‘Sharm El Sheik – Un estate da non dimenticare’. Dal 2011, infatti, Michela ha deciso di dedicare la maggior parte del suo tempo alla maternità, per potersi godere l’infanzia delle sue bambine. Nel contempo ha continuato a lavorare come fotomodella, accettando qualche piccola parte come protagonista di videoclip.

