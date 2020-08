Smart contro camion: un sorpasso e due donne restano intrappolate tra le lamiere

Terribile schianto stamani a San Fior nei pressi di Conegliano. Davanti a un distributore di benzina si sono scontrati un camion e una Smart. Secondo una prima ricostruzione, la Smart proveniente da Conegliano, avrebbe tentato il sorpasso di un camion che stava svoltando a destra verso il distributore di benzina. Ma la conducente non si sarebbe accorta che stava arrivando un camion frigo carico di frutta: violentissimo l’impatto.

La conducente della Smart è rimasto incastrata tra le lamiere e portata in gravissime condizioni in elicottero al Ca’ Foncello. L’altra donna ferita, anche lei in modo serio, è stata portata in ambulanza all’ospedale di Conegliano. La Pontebbana è stata chiusa per ore in entrambi i sensi di marcia La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità che sono intervenute: lo scontro sarebbe avvenuto dopo la manovra di svolta del mezzo pesante. Continua dopo la foto















Sono ancora in corso le operazioni di rimozione dei mezzi e dei rilievi a cura della Polstrada di Vittorio Veneto. Sul posto anche le squadre dell’Anas che hanno deviato le auto da Conegliano lungo via Larghe Ongaresca, mentre quelle provenienti da Godega sono state fatte tornare indietro per imboccare altre viabilità alternative. Continua dopo la foto















Quello di San Fior è solo l’ultimo incidente. Ieri in Sardegna, in località Santa Maria Acquas intorno alle 18, sulla strada provinciale 69, fra Sardara e Pabillonis. Stava rientrando nel suo paese Adriano Vaccargiu, 86 anni, pensionato di Sardara, quando ha perso il controllo della sua Opel Astra all’altezza di una curva.L’auto è uscita fuori strada, si è ribaltata e l’anziano è morto sul colpo. Continua dopo la foto











Gli operatori del 118 dell’ambulanza medicalizzata dell’ospedale di San Gavino, arrivati sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso del pensionato sardarese. Poi i vigili del fuoco di Sanluri hanno liberato il corpo senza vita dalle lamiere. Per i rilievi hanno operato i carabinieri della stazione di Montevecchio e i colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Villacidro. Continua dopo la foto

Ti potrebbe interessare: “Partenza!”. Michelle Hunziker saluta l’Italia e vola in Germania. È lei a confermarlo