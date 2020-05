Se ne parlava da un po’ e ora è arrivata la conferma. È stata la stessa Caterina Balivo a fare sapere al pubblico che lascerà Vieni da me. Al termine dell’ultima puntata, quella andata in onda venerdì 29 maggio 2020, la conduttrice ha confessato: “Questa per me è l’ultima puntata: pensate sono trascorsi 15 anni da quando vi dico ‘buon pomeriggio’, ogni volta sono riuscita a portare la nave in porto con meravigliosi compagni di viaggio, anche se abbiamo attraversato mari difficili, molto difficili”.

È emozionata, la Balivo e pensa al passato: “Ripenso a Festa italiana, Pomeriggio sul 2, Detto fatto, Vieni da me ed in particolare il successo di questi ultimi due anni mi ha ripagata di tutti i sacrifici familiari e professionali che ho fatto. Ma, come diceva Cristoforo Colombo, per navigare l’oceano bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva”. È un addio, quello di Caterina Balivo, ma solo al programma. Continuerà infatti a fare tv. Continua a leggere dopo la foto

























“Questi momenti così difficili per tutti noi mi hanno davvero insegnato a dare il giusto valore alle cose ed a trovare il coraggio di lasciare questo porto meraviglioso, prestigioso e sicuro che anche io ho aiutato a costruire che è Vieni da me” ha detto. Poi ha parlato del futuro, delle nuove esperienze che la attendono: “È arrivato il tempo di fare nuove esperienze, per entrare sempre di più e meglio nelle vostre case”. Continua a leggere dopo la foto















E aggiunge: “Mi mancherete tantissimo, vi ringrazio perché ogni volta ci avete dato la spinta per raggiungere quel porto che sognavamo come meta finale. Ma sono sicura di una cosa: noi non ci perderemo di vista”. Insomma, quella che fino a poco fa era un’indiscrezione, ora è la realtà. A far venire il dubbio, oltre alle voci di corridoio, anche le parole della Balivo degli ultimi giorni. “Cominciano ad arrivare i fiori per il gran finale di Vieni da me. Sarà diverso da sempre perché ‘non torneremo alla normalità, perché la normalità era il problema’”, aveva detto. Continua a leggere dopo la foto









Nella puntata del 27 maggio, poi, aveva detto: “Sono stati due anni bellissimi”. E in tanti si erano chiesti come mai si fosse espressa in quel modo. E prima della fine, sui social, non può che ringraziare tutti: “Al centro di Vieni da me ci sono state anche le vostre storie, che ci avete raccontato via mail o con un messaggio in segretaria. Racconti di vita che ci hanno fatto sognare, emozionare, piangere e riflettere. Grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno dato fiducia e si sono raccontati senza filtri e senza esitazioni, proprio come se fossi una persona di famiglia. Grazie e adesso, pronti per il gran finale: alle 14 tutti su Raiuno per chiudere in bellezza”.

