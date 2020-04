Ci siamo: a partire da lunedì 20 aprile, dopo una lunga attesa, tornano le amatissime trasmissioni di Maria De Filippi. Ovviamente, a causa dell’epidemia in corso, la conduttrice è stata costretta a rivedere le formule dei suoi programmi: sia Uomini e donne che Amici All Stars subiranno inevitabilmente dei cambiamenti. Maria De Filippi è consapevole – e vuole che lo sia anche il pubblico – che le sue trasmissioni cambieranno e che la tv, a causa di questa pandemia, non sarà più la stessa.

E mentre il pubblico attende con trepidazione il ritorno dei programmi di Maria De Filippi, Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha svelato alcuni retroscena dei suoi programmi. Intanto, per esempio, ha fatto circolare la voce che il nome del programma potrebbe cambiare da Amici All Stars in Amici Vip. Ma è ancora non è sicuro. Il fatto è che c'è ancora confusione tra i vari "Amici" di Maria De Filippi.



















In particolare Amici All Stars ricorda molto Amici Celebrities, il talent andato in onda lo scorso settembre e vinto da Pamela Camassa. A ogni modo Amici All Stars, per ora chiamiamolo così, sarebbe dovuto iniziare alla fine della diciannovesima edizione del serale di Amici, e invece è andato inizierà a maggio 2020. Ma che cosa succederà ad Amici All Stars? Alcune indiscrezioni sono state svelate dal settimanale diretto da Signorini.















Il settimanale di Signorini ha fatto sapere che ci saranno cantanti professionisti anche di altre edizioni, mentre altri concorrenti saranno scelti proprio da Maria De Filippi. Tra questi c'è Michele Bravi. Sembra che con questo nuovo programma Maria voglia dare un'altra chance agli ex concorrenti del talent che, dopo Amici, hanno avuto un successo discreto ma che, per vari motivi, non hanno sfondato. E chi saranno gli altri cantanti in gara?









Tra i nomi che circolano ci sono quello di Sebastian Melo Taveira e Vincenzo Di Primo. Javier Rojas, invece, ha già confermato la sua partecipazione ad Amici All Stars, mentre quella di Michele Bravi è stata confermata proprio da Maria De Filippi durante una conferenza stampa. C'è anche un'altra indiscrezione riguardo Amici All Stars: pare che parteciperà anche Luca Napolitano – in arte Napo – che, dal 10 aprile, ha lanciato il suo nuovo singolo Supereroe. Napolitano partecipò ad Amici nel 2008, arrivò terzo e, da allora, ha venduto più di 60mila dischi.

