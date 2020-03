Lutto per Adriana Volpe. Che la situazione fosse drammatica era nell’aria. Adriana Volpe aveva appena abbandonato la casa del Grande Fratello Vip a causa di “gravi problemi familiari”. Dopo la sua uscita era emerso che qualcuno a lei molto caro avesse contratto il coronavirus. Ora quella persona, che si è aggravata nelle ultime ore, è morta. Stiamo parlando di Ernesto Parli, suocero di Adriana Volpe, che è morto a causa del coronavirus.

Ernesto Parli aveva 76 anni ed è era molto conosciuto nel mondo dello sport in quanto presidente – tra gli anni '70 e '80 – della società calcistica del Chiasso. Fu grazie a lui che il Chiasso realizzò un sogno: quello di arrivare in serie A. Proprio pochi giorni fa, Adriana Volpe era stata informata del peggioramento del suocero e, anche se a malincuore, aveva deciso di lasciare il reality per stare accanto a suo marito e a sua figlia.





















Già all'inizio del mese di marzo, Adriana Volpe aveva avuto contatti con la famiglia perché una persona a lei vicina stava male. Col passare del tempo, si è capito che la persona in questione fosse stata contagiata dal coronavirus. Dopo essere stata informata, Adriana Volpe era cambiata: tutti avevano notato quanto fosse preoccupata. Non si stava godendo più nulla. Poi ha saputo che il suocero era peggiorato e non ci ha pensato due volte. È uscita dal gioco.























Erano più di due mesi che la Volpe era "rinchiusa" in casa insieme agli altri vip e il saluto prima di andarsene è stato pieno di malinconia e affetto. Adriana Volpe non ha specificato cosa stesse succedendo ma si è comunque capito che la cosa era seria. "Volevo ringraziare ognuno di voi perché in questo viaggio mi avete dato tantissimo. Ho fatto di tutto per rimanere qua e per credere al messaggio 'Andrà tutto bene"'" ha detto prima di andare via.

















E ancora: “Vi volevo salutare uno a uno. Devo veramente uscire perché il ruolo di mamma, di moglie… Ho delle cose da risolvere veramente importanti. Siate forti e dite una preghiera per me”. Dopo l’uscita della conduttrice era stato Alfonso Signorini a svelare il motivo della sua uscita raccontando che la Volpe aveva avuto un caso di positività al coronavirus in famiglia. A causa dell’emergenza coronavirus, la finale del GF Vip è stata anticipata dal 27 aprile a mercoledì 8 aprile.

