”C’è Posta per te’, la bella notizia arriva subito dopo la puntata. Maria De Filippi al settimo cielo

C’è posta per te vince la gara degli ascolti. Anche la settima puntata ha registrato dei numeri che hanno regalato un nuovo risveglio col sorriso ai vertici Mediaset. Lo scontro ieri sera è stato con Una Storia da Cantare su Rai 1, che ha convinto 3.274.000 di spettatori pari al 15.8% di share. Ebbene, Maria con C’è posta per te, nella puntata con ospiti Pio e Amedeo prima e Higuain dopo, ha registrato 6.143.000 di spettatori con uno share del 30.1%.

Il trenta per cento era stato già raggiunto e superato nel corso della stagione (è arrivato a 30.9% nella seconda puntata), ma i sei milioni di spettatori invece non erano ancora arrivati. Ci era andata vicina Maria, raggiungendo i cinque milioni e 900mila spettatori circa, ma ieri sera ha sforato il tetto dei sei. Il programma di Maria De Filippi ospita sui suoi pouf per lo più gente comune che desidera ricucire i rapporti deteriorati, incontrare amori passati e chiedere scusa.



















Una delle tante storie di ieri, sabato 29 febbraio, ha visto protagonista Dafne, ragazza allontanata dai genitori per la sua storia con il fidanzato Gabriele. C'è posta per te è uno dei programmi più social della televisione italiana e sono tanti i giovanissimi che ogni sabato sera si ritrovano su Twitter per commentare la puntata. Un vero e proprio appuntamento settimanale che unisce una buona fetta del Paese, che in molti casi si immedesima nelle storie raccontate.















È successo questo durante il racconto della vicenda che ha visto protagonista Dafne insieme a Gabriele. Twitter si è compattato attorno alla ragazza e al suo fidanzato, considerati le vittime di una storia che non ha avuto un lieto fine. Gabriele e Dafne stanno insieme da qualche tempo ma questa storia è fortemente osteggiata dai genitori di lei. Gabriele è un bravo ragazzo, apparentemente molto innamorato di Dafne, ma al padre della ragazza non piace perché non è ricco.











Il signor Lucio, che la figlia ha definito un padre-padrone, vorrebbe che Dafne si fidanzasse con il ragazzo più ricco del paese e non accetta questa relazione. A chiamare la redazione del programma è stata proprio Dafne, che dopo essere stata cacciata di casa dai genitori vorrebbe far pace con loro.

