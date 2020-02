Elettra Lamborghini, svelata la data del matrimonio. Mai visto il fidanzato? Chi è Afrojack: foto

Nella seconda serata del Festival di Sanremo, in programma oggi, mercoledì 5 febbraio, si esibiranno i restanti 12 cantanti big. Tra questi c’è grande attesa per l’esplosiva Elettra Lamborghini, che si esibirà con il brano ‘Musica (e il resto scompare)’. Nelle ultime ore ha pubblicato alcune storie sul suo profilo Instagram, nelle quali ha manifestato tutta la sua agitazione. Nonostante la sua positiva spavalderia che ha mostrato in passato, salire sul palco dell’Ariston rappresenterà comunque una grandissima emozione.

Per lei si tratterà della prima volta in assoluto alla kermesse canora più famosa in Italia. Durante un’intervista abbastanza lunga con il conduttore de ‘La vita in diretta’, Alberto Matano, si è soffermata su diversi argomenti ma in particolare ha rivelato quando si unirà in matrimonio con Afrojack. Il suo partner le aveva fatto la proposta durante le festività natalizie e la coppia aveva condiviso la loro felicità sui social. (Continua dopo la foto)

















La giovane aveva scritto il seguente post: “Il mio migliore amico mi ha chiesto di sposarlo due giorni fa. Lui è la persona più dolce che io abbia mai incontrato e amato in vita mia. Lui è l’unico uomo che posso davvero chiamare uomo. Tutti i giorni penso a quanto sono fortunata di aver trovato qualcuno che abbia un cuore così grande e che abbia ancora fiducia nella famiglia. Lui è così simile a me. La gente dice ‘quando è quello giusto lo senti’. L’ho sentito fin dall’inizio, questo sarà per tutta la vita. Lei ha detto sì”. (Continua dopo la foto)























Elettra ha annunciato davanti alle telecamere che convolerà a nozze con la sua dolce metà a settembre. Ma non è ancora chiaro quando precisamente, visti i numerosi impegni lavorativi. Lei ha affermato: “In teoria a settembre”. Inoltre, i due hanno anche scelto i nomi dei futuri figli: “Saranno strani, non Giulia o Francesco”, ha aggiunto la 26enne, che si è legata sentimentalmente con il deejay e produttore originario dell’Olanda nel 2018. (Continua dopo la foto)

Nelle scorse ore un utente l’ha insultata: “Bella palla di lardo. Cafona peggio di una scrofa”. E la Lamborghini non è rimasta in silenzio: “Sei proprio un deficiente, sicuramente il profilo fake è dovuto dal fatto che hai il pisellino più piccolo di una mollica di pane, questa cosa ti ha reso infelice ed arrabbiato col mondo… mi dispiace… pisellino”.

