“Spettacolo della natura”. Alessia Marcuzzi, la vacanza a Dubai fa salire la temperatura

Alessia Marcuzzi ha scelto Dubai per le sue vacanze di Natale. Un viaggio in famiglia, visto che al suo fianco ci sono sia i figli che alcune amiche, fra cui Gaia Lucariello, moglie del suo ex Simone Inzaghi. Alessia, che ha condotto con successo l’ultima edizione di “Temptation Island” ed ora affianca Nicola Savino al timone de “Le Iene”, si reca spesso a Dubai e stavolta, al freddo invernale nostrano, ha appunto preferito trascorrere le feste al caldo e sotto al sole.

Dal suo account instagram infatti la Marcuzzi ha postato diversi scatti assieme a Tommaso, nato dalla sua relazione con Simone Inzaghi, e la piccola Mia, figlia di Alessia e Francesco Facchinetti, mentre sono a cena o si divertono in piscina. Non mancano le serate di svago per la conduttrice, con le numerose amiche fra cui Gaia, moglie di Inzaghi (anche lui presente), con cui ha trascorso anche lo scorso Natale.

















Ad accendere la fantasia dei fan, una foto con Alessia Marcuzzi in costume mentre entra in piscina. Impossibile non ammirare le forme perfette della conduttrice che, nei giorni scorsi si è lasciata andare a confessioni bollenti. Con la solita schiettezza ha ammesso di aver tradito più volte i suoi ex partner. Al settimanale Oggi la bella romana ha confidato i suoi tradimenti, non nascondendo il suo temperamento passionale e istintivo.















"Confesso che ho peccato. Anche io più volte sono caduta in tentazione. Io sono una passionale, una istintiva, di pancia. Ma quando ho tradito ho poi sempre lasciato la persona con cui stavo e mi sono fidanzata con chi mi aveva fatto cedere", ha detto la 47enne, che nel 2020 tornerà a condurre l'Isola dei Famosi dopo l'ottimo successo riscosso a Temptation Island Vip.Per il momento Alessia Marcuzzi ha preferito non fare nomi ma ha chiarito di avere un concetto di fedeltà ben diverso da quello degli altri.















Per la prima donna de Le Iene bisogna fare una distinzione tra fedeltà fisica e fedeltà mentale La prima, a detta di Alessia, è un dono volontario ma non imprescindibile; la seconda è necessaria in un rapporto d’amore importante. “La fedeltà fisica per la coppia diventa un valore, come nel mio caso, se si decide di comune accordo che lo sia. È invece un oggettivo dovere morale la fedeltà del cuore, l’onestà e la trasparenza di cui dobbiamo nutrire i rapporti”, ha puntualizzato

