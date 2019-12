“Tutto falso!”. Veronica Peparini non ci sta, la risposta alle critiche è furiosa

Dopo le chiacchiere, le voci e le cattiverie, arrivano le sue parole a tagliare la gambe a chi le aveva detto di non vedere troppo di buon occhio Michelle Hunziker. Veronica Peparini, fidanzata di Andreas Muller, lo ha fatto sui social con un lungo post . “Vorrei fare un chiarimento per me molto importante. In questi giorni sul web è apparso un articolo nel quale si dice che io mi sarei espressa male nei confronti di Michelle Hunziker, donna che io al contrario stimo tantissimo“, ha scritto su Instagram la coreografa. Che poi ha spiegato: “Il tutto perché volevo spendere parole carine per Maria che considero la Luce di Amici. Detto ciò nulla volevo togliere al lavoro svolto da Michelle che entrando in corsa nello spettacolo ha portato a termine con eleganza e professionalità un ruolo difficilissimo”. Continua dopo la foto















La ballerina poi ha dichiarato di stimare sia Maria che Michelle ed ha aggiunto che mai si permetterebbe di dare giudizi nei loro confronti. "Detto ciò ammiro queste due professioniste e non mi permetterei mai di giudicare nessuno anche perché non è nel mio stile. Chiedo scusa se ho fatto intendere altro perché non lo penso assolutamente! Magari non conta tutto questo però ci tenevo a dirlo", ha concluso.















Insomma, ascia di guerra sepolta. Veronica Peparini è nata a Roma il 25 febbraio del 1971, è una coreografa e ballerina italiana. Veronica Peparini è alta un metro e settanta centimetri e pesa circa sessanta chili. Ha i capelli biodi e gli occhi marroni. Cresciuta in una famiglia di artisti con la danza nel sangue (suo fratello Giuliano Peparini è uno stimatissimo coreografo) inizia a ballare all'età di 11 anni nella scuola di Renato Greco, per poi continuare e perfezionarsi negli anni studiando anche all'estero.











Veronica come ballerina partecipa a diversi show musicali, nazionali e internazionali, lavorando con artisti del calibro di: Luciano Pavarotti, Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie Williams, Geri Halliwell, Renato Zero, Claudio Baglioni e Giorgia.

