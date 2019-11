Dopo Tale e Quale Show il gesto più bello proprio da ‘lei’: Francesco Monte non se l’aspettava. E ha reagito così

Praticamente tutti sono stati concordi nel dire che il modello Francesco Monte è stato una delle sorprese più positive del programma di Rai 1 ‘Tale e Quale Show’. Venerdì scorso ha vinto l’ultima puntata del torneo dei campioni grazie all’imitazione di John Legend e si è piazzato al terzo posto nella classifica generale, dietro soltanto ad Antonio Mezzancella e Lidia Schillaci.

Nonostante siano passati diversi giorni, continuano a giungere i complimenti per l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’. Già durante la trasmissione più volte la giudice Loretta Goggi gli aveva dispensato numerosi apprezzamenti, ma stavolta i giudizi favorevoli sono arrivati anche tramite i social network. (Continua dopo la foto)

















“Francesco Monte, la più bella rivelazione del nostro Tale e Quale Show 2019”, ha scritto su Instagram l’artista, che ha taggato l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’. Quest’ultimo ha immediatamente ripubblicato il messaggio di Loretta ringraziandola pubblicamente. Per il giovane tarantino la missione è dunque stata raggiunta. (Continua dopo la foto)













Monte si era infatti prefissato l’obiettivo di farsi conoscere per le sue doti tecniche, mettendo da parte la sua bellezza. E dunque ce l’ha fatta, visto che di lui si parla adesso soprattutto per le sue esibizioni a dir poco perfette. Nei giorni scorsi erano giunti anche commenti entusiastici di altri personaggi famosi: la cantante Noemi, gli ex protagonisti di ‘Uomini e Donne’ Claudio D’Angelo ed Alessio Lo Passo, la showgirl Francesca Lodo, lo chef Andrea Mainardi e gli artisti Nek, Mahmood, Gigi D’Alessio e Paola Turci. (Continua dopo la foto)

Qualche settimana fa, al settimanale ‘Chi’ era comunque tornato a parlare della sua vita sentimentale: “Le mie ex, quelle non famose, magari non rappresentavano la bellezza super top model, ma parliamo sempre di ragazze belle per me e a modo loro. Io voglio solo dire che se non c’è bellezza interiore, di quella esteriore te ne fai poco”. Ed a proposito dell’attuale fidanzata Isabella De Candia, Francesco aveva detto: “Noi ci troviamo”. E sul famigerato ‘Cannagate’ che l’avrebbe avvantaggiato, aveva dichiarato: “Ma io penso che sarebbe stato più facile scartarmi che prendermi. E che se ci fossero stati dei fondamenti riguardo a quelle accuse, non avrebbero nemmeno pensato al mio nome”.

