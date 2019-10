Bimbo caduto dalle scale a scuola, finite le speranze: la triste notizia è stata confermata

E’ stato dichiarato morto il bambino di 6 anni caduto dal secondo piano nella tromba delle scale alla scuola ‘Giovanni Battisti Pirelli’ di Milano, in via Goffredo da Bussero, il 18 ottobre. Il decesso è stato dichiarato alle 9:53, dopo che era stato avviato l’iter di accertamento di morte.

Non sarà eseguita l’autopsia sul corpo del bambino: le ferite alla testa si sono rivelate troppo gravi e il decesso appare chiaro. Al momento nel fascicolo aperto dalla procura di Milano non risultano iscritti, ma il pm Letizia Mocciaro sta vagliando la posizione di diverse persone. (Continua dopo la foto)

















E dopo che è stata dichiarata la morte del piccolo, cambia l’ipotesi di reato: non più lesioni colpose per omessa vigilanza ma omicidio colposo, un reato per ora a carico di ignoti ma già nelle prossime ore ci potrebbero essere i primi iscritti nel registro degli indagati per valutare le eventuali responsabilità di chi doveva vigilare. (Continua dopo la foto)













FIORAMONTI – “Come ho già dichiarato a poche ore dall’accaduto, ho disposto tutti gli accertamenti dovuti e confido nel lavoro della magistratura” scrive in un tweet il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti. “Il mio pensiero oggi è però solo quello di un padre. È un giorno di lutto per tutto il mondo della scuola”.

Caffeina News by AdnKronos

www.adnkronos.com

