Malore in discoteca per Taylor Mega, l’influencer costretta a lasciare il locale: cosa è successo

Non è un periodo facile per Taylor Mega. Dopo le critiche dei giorni scorsi, la denuncia e l’addio con la fidanzata Giorgia (ammesso che di fidanzamento si sia mai davvero trattato), l’influencer che appena pochi giorni fa, a Mattino 5, disse di aver avvertito per un lungo periodo una presenza demoniaca accanto, è stata vittima di una malore. È successo mentre Taylor Mega era ospite di un locale lombardo per fare una serata.

La discoteca era gremita di gente, tutti accorsi per fare un saluto alla famosa influencer. Tutto sembrava procedere per il meglio ma un malore ha intralciato Taylor che è stata costretta ad abbandonare la discoteca. Ovviamente le persone presenti si sono preoccupate per lei ed hanno tentato di raggiungerla sui social, inviandole dei messaggi per sapere come stesse. Stamattina Taylor Mega ha voluto tranquillizzare tutti spiegando, tramite delle Instagram Stories, che cosa è successo.

















"Buongiorno, ieri sera serata pazzesca, eravate tantissimi, il locale era pieno e vi ringrazio. Purtroppo la serata non è andata benissimo perché mentre facevo le foto mi sono sentita male. Ho avuto un malore e sono dovuta scappare. –ha raccontato la modella ed imprenditrice – mi volevo scusare con coloro che sono venuti da lontano per farsi le foto con me, mi dispiace davvero tanto. Oggi sto bene e vi ringrazio per preoccuparvi di me".









E riprende: "A volte succede ed è successo anche a me. Avevo un dolore fortissimo e stavo per svenire. Quindi anche chi era con me per farsi le foto mi ha visto un attimo r………..a. Stavo semplicemente male. Spero ci sarà un'altra occasione di rivedervi, ieri eravate davvero tantissimi. Grazie!".Erica Piamonte ha compiuto gli anni ed è apparsa sui social con un mazzo di rose rosse. L'ex gieffina era davvero emozionata.







"Mi sono arrivati dei fiori, chiaramente c'è il bigliettino e non so ancora come prendere questa cosa, devo metabolizzare un attimo", ha detto cercando di nascondere il mittente sul bigliettino. Il pensiero è volato subito a Taylor Mega, che sia stata lei a farle questo dolce regalo? Certo è che le due un tempo erano molto legate…che ci sia un ritorno di fiamma in corso?

