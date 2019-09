“Ho una compagna”. Romina Power, la confessione a Mara Venier lascia tutti di stucco

Non è una di quelle che passa inosservate Romina Power, ospite di Mara Venier a Domenica In. E ha esordito con una frase che sul momento ha sconvolto tutti. Sulla poltrona, seduta di fronte alla conduttrice ha infatti detto: “Mara, ho una compagna”. Ma la ex moglie di Albano Carrisi non si riferiva alla relazione con una donna ma alla sua cagnetta Daisy, unica vera compagna di vita della cantante. A quel punto la Venier le ha chiesto perché non ha un fidanzato e Romina ha risposto che nessuno la vuole.

Ma è stato anche il contesto per Romina Power per commentare la nascita della nipote Cassia Ylenia, e dice: “A volte è frustrante essere una nonna, vorrei poter partecipare alla crescita dei nipoti ma non ho potere decisionale. Parlo dei vaccini, per esempio: per me sono troppi”. E la figlia Cristel risponde ribadendo la fiducia ai medici: “Io mi fido di quel che dice il mio medico”. Continua a leggere dopo la foto









Sulla vicenda è intervenuto anche il virologo Roberto Burioni, da sempre in prima fila nella battaglia a favore dei vaccini e contro i movimenti cosiddetti “no vax”: “Oggi pomeriggio — ha scritto su Twitter — Romina Power, esperta in virologia e ballo del qua qua, di nuovo su un programma Rai (durante Spal-Lazio!) comunicava che i vaccini sono troppi. Per fortuna che figlia e conduttrice hanno fermato subito il vaniloquio”. Continua a leggere dopo la foto





Insomma, è partita davvero in quarta la seconda stagione consecutiva di Mara Venier alla guida di “Domenica In”. L’intervista a Romina Power, oltre a contenere una serie di titoli ottimi per occupare gli spazi sui social (ce n’è davvero per tutti i gusti, dal gossip alla polemicuccia a distanza con Cristel), si chiude con questa esilarante gaffe. “Credevo fosse morta perché non ha risposto alla partecipazione del matrimonio di Cristel”. Continua a leggere dopo la foto







La signora Mirella è l’ostetrica che ha fatto nascere le figlie di Romina Power e Mara Venier ha una sorpresa per lei. La signora è dietro le quinte, ma Romina nel corso dell’intervista aveva rivelato che aveva saputo fosse morta. L’imbarazzo lascia il posto alle risate, Cristel in collegamento sa già della sorpresa e quindi scoppia a ridere, così come Mara Venier, in lacrime: “Guarda, è la prima puntata di Domenica In e noi siamo riusciti a resuscitare la signora Mirella”.

