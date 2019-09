“Che imbarazzo!”. Giulia De Lellis asfaltata da Silvia Toffanin. E il video diventa virale

Una grande puntata l’ultima di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, la bellissima Giulia De Lellis che si è raccontata come un libro aperto, il suo, in effetti. E la Toffanin, con gentilezza come sempre, punzecchia Giulia: “Ma tu l’hai letto il libro?”, le chiede. Peccato che sia il suo, l’ormai famigerato volume sulle corna. “Perché so che non ami molto leggere”, ha aggiunto Silvia. Un siluro bello e buono all’influencer, che tempo fa aveva raccontato di non aver mai comprato, figuriamoci letto, un libro.

Il video condiviso sui social di Verissimo sta già facendo il record di condivisioni e di like. Altra perla di Giulia De Lellis? Sul perdono. Ecco cosa ha detto la ragazza: “Il perdono è come l’altezza. O ce l’hai o non ce l’hai”. Tra gli altri ospiti della trasmissione, la conduttrice Ilary Blasi, molto amica di Silvia Toffanin. Continua a leggere dopo la foto









Per la gioia anche dei tanti fan che hanno dimostrato di apprezzare, e non poco, la presentatrice. Sono giorni pieni, questi, per Ilary Blasi che si prepara alla sua nuova avventura televisiva. A partire da giovedì 19 settembre, infatti, sarà alla conduzione di ‘EuroGames‘, un programma ispirato a ‘Giochi senza frontiere’. Continua a leggere dopo il video e la foto





Grande amica di Silvia Toffanin, l’incontenibile Blasi ha dato prova della sua ironia. La conduttrice, non appena l’ospite è entrata in studio, ha rimarcato: “Che stacco di coscia. Tu non hai la farfallina”. Pronta la replica di Ilary: “Ho la farfallona”. Silvia Toffanin, allora, le ha chiesto di spiegare il motivo per il quale ha deciso di non condurre più il ‘Grande Fratello Vip’. Continua a leggere dopo la foto







Anche in questo caso, Ilary Blasi non si è presa troppo sul serio: “Perché non faccio più il ‘Grande Fratello Vip’? Non avevo più parrucche da mettere. Le ho finite. Ho letto sull’oroscopo che il 2019 era l’anno giusto per cambiare lavoro. Mi piacciono le nuove sfide, mi è capitata l’opportunità e l’ho colta. Il Grande Fratello mi resta nel cuore ma la vita va avanti”. Auguri!

