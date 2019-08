In questi ultimi giorni il nome di Lorella Cuccarini ha invaso siti e giornali per via della chiusura del suo “Grand Tour”. Lo show in prima serata, parallelo a Linea Verde, era stato presentato qualche tempo fa dal capostruttura Angelo Mellone e rappresentava il grande ritorno in Rai della Cuccarini. Ma gli ascolti hanno deluso già dalla prima puntata: il debutto di “Grand Tour” ha registrato il 12,4% di share, scendendo poi al 9,2% e al 9,8% nella terza.

Per questo motivo la Rai avrebbe deciso di chiudere in anticipo il programma, che terminerà il 23 agosto invece del 30 come previsto inizialmente. “Nessuna chiusura anticipata di Grand Tour – hanno fatto sapere da viale Mazzini in una nota -, il programma condotto da Lorella Cuccarini in onda su Rai 1. La rete ha deciso di accorpare le ultime due puntate che in andranno in onda in prima e seconda serata venerdì 23 agosto”. (Continua dopo la foto)









Il comunicato ufficiale della Rai smentisce quindi la chiusura anticipata, ma molti sono convinti che la scelta sia stata fatta per limitare i danni e evitare un ulteriore calo degli ascolti. Gli ammiratori di Lorella Cuccarini, però, possono già iniziare il conto alla rovescia: il 9 settembre la rivedranno in tv perché debutterà al timone de “La vita in diretta” con Alberto Matano al posto di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. (Continua dopo la foto)





Nelle ultime ore si è tornati a parlare ancora di Lorella Cuccarini ma non c’entra la tv. E nemmeno Heather Parisi, la sua storica rivale che era stata tra i primi a commentare ironicamente il flop di “Grand Tour” innescando (ancora una volta) la polemica. Lorella Cuccarini è infatti apparsa sulla copertina del settimanale Gente, dove sfoggia un costume intero color bronzo che mette in risalto il suo fisico perfetto. (Continua dopo foto e post)







Il 10 agosto scorso Lorella Cuccarini ha soffiato su 54 candeline, ma a vedere questo scatto non si direbbe proprio. È uno schianto in costume e non ha nulla da invidiare a donne più giovani. È lei stessa a rilanciare la cover di Gente su Instagram: “Una copertina a sorpresa: questa settimana sono sul settimanale Gente! Grazie al direttore Monica Mosca per questo bellissimo regalo di compleanno”, ha scritto. E i fan: “Stupenda”, “Icona”, “Per Lorella gli anni non passano mai, sei bellissima”.

