Pablo Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen, a pochi giorni dalla bufera social scoppiata con la notizia della love story tra l’insegnante di Ballando con le Stelle e l’ex calciatore che facevano coppia nell’ultima edizione del programma di Milly Carlucci, un’altra tempesta. Osvaldo e Veera non si nascondono, anzi. Prima sono andati in vacanza nel Nord Europa, a casa della ballerina, e subito dopo sono volati in Argentina, per incontrare la famiglia di lui.

E nelle Instagram Stories condivise dall’ex calciatore sui social i due appaiono felici e innamorati insieme agli amici e parenti argentini di Osvaldo, tra grigliate e tranquille serate in casa. Foto di famiglia che confermano la love story (se mai ci fosse bisogno di ulteriori certezze, visto gli ultimi sviluppi) che, come si diceva, hanno fatto però infuriare i fan. (Continua dopo la foto)









Nell’immagine, pubblicata sia da Veera che da Osvaldo tra le Stories, ecco i due neo piccioncini insieme al fratello di lui, Jonathan, e alla fidanzata, Paula. Ed ecco che i “supporters” di Stefano Oradei, l’ex della ballerina e maestro a Ballando con le stelle che continua a rimanere in silenzio dopo lo “scandalo”, partono all’attacco: “Che delusione”, “Osvaldo è un donnaiolo, la storia non durerà”. (Continua dopo la foto)





Ora un’altra bufera. Dopo le inequivocabili Storie di coppia, la Kinnunen pubblica il primo post dopo la notizia della storia d’amore con Dani Osvaldo. Come detto, l’insegnante di Ballando con le Stelle si trova in Argentina, terra natale dell’ex calciatore, per le presentazioni ufficiali in famiglia e ora torna ad aggiornare il suo profilo Instagram scatenando però l’ennesima polemica. È sola nella foto, seduta su una panchina con un minidress di jeans ed è stata più che altro la didascalia ad aver fatto scattare (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram All smiles! 💕 Un post condiviso da Veera Kinnunen (@veerakinnunen) in data: 29 Lug 2019 alle ore 9:09 PDT



“Tutti sorrisi”, scrive lei mentre, appunto, sorride all’obiettivo. Valanga di commenti negativi: “Ma ci pensi un po’ a Stefano, come può stare adesso… Un po’ di rispetto”, scrive una. E ancora: “Hai saputo recitare bene quando Milly Carlucci ha invitato Stefano Oradei a chiederti scusa”. Ma c’è anche chi la definisce “coraggiosa”. Veera Kinnunen, in ogni caso, non ha risposto ai fan. E neanche Stefano Oradei per il momento ha rilasciato dichiarazioni, nonostante i tanti messaggi d’affetto e sostegno dei fan.

