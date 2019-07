Giulia Michelini ma vista così. La ‘nuova vita’ lontano dal piccolo schermo

Giulia Michelini è uno dei più grandi talenti della televisione italiana e fin dal debutto si è sempre distinta per la sua bravura nel campo della recitazione. Siamo sempre stati abituati a vederla nelle vesti di attrice sul piccolo schermo ma di recente ha deciso di cambiare “professione”, dandosi temporaneamente alla moda. E’ stata scelta infatti come testimonial delle campagne pubblicitarie invernali ed estive del brand iBlues e per l’occasione si è trasformata in modella.

Giulia Michelini è stata scelta come testimonial dal brand di abbigliamento iBlues, sarà lei il volto delle campagne pubblicitarie delle stagioni Autunno/Inverno 2019-20 e Primavera/Estate 2020. Si tratta di una novità assoluta sia per l’attrice, che per la prima volta si è data alla carriera da modella, sia per il marchio italiana, che non aveva mai scelto un’attrice per sponsorizzare i suoi prodotti. Continua dopo la foto









Giulia Michelini è stata capace di mettere in mostra la sua spontaneità anche durante lo shooting fotografico, dove, tra jeans dallo stile casual, t-shirt ironiche e cappottini principe di Galles, ha dato prova di sprizzare energia da tutti i pori, conquistando il pubblico al primo sguardo. “Inizialmente ero incredula, quando ho ricevuto la proposta pensavo si fossero sbagliati! Ma quando ho realizzato che volevano proprio me come testimonial iBlues, l’orgoglio è salito alle stelle e ora sono estremamente lusingata e era di far parte di questo progetto”, ha spiegato l’attrice. Continua dopo la foto





Fondendo semplicità e femminilità, Giulia Michelini si è rivelata perfetta per interpretare al meglio l’animo di iBlues, il cui intento è vestire una donna curiosa e audace che ama giocare con i look proprio come lei. A questo punto, dunque, non resta che aspettare il lancio dell’intera campagna pubblicitaria per poter ammirare ancora una volta la Michelini nei panni di modella. Giulia Michelini nasce a Roma il 2 giugno 1985. Continua dopo la foto





Della sua vita famigliare, purtroppo, non si sa molto. Per quanto riguarda l’istruzione, invece, ha intrapreso gli studi classici al Liceo Mamiani della sua città. Inoltre, tra le passioni, da ragazza praticava ginnastica artistica a livello agonistico.

Oggi, all’età di 34 anni, gode di una certa fama sul territorio italiano. Questo grazie alle fiction Mediaset a cui ha preso parte, come per esempio la terza stagione di Distretto di Polizia, nel 2002. Qui ha interpretato la sorella del personaggio di Claudia Pandolfi, ruolo portato avanti per i due anni seguenti.

