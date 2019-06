Luisa Corna, bellezza mozzafiato a 53 anni: ecco com’è oggi

Ci sono personaggi dello spettacolo che passano dall’essere una delle showgirl più famose e amate della tv italiana quasi al dimenticatoio. Questo è il caso di Luisa Corna. Il successo per Luisa risale al 1997, anno in cui partecipa come cantante fissa a Domenica In e appare in Nirvana, di Gabriele Salvatores.

Per anni è stata uno dei volti più noti della televisione italiana partecipando a trasmissioni quali Domenica In, Controcampo, Tira e Molla e recitando in alcuni film come Al momento giusto di Giorgio Panariello e nella fiction Ho sposato uno sbirro. È stata fidanzata dal 1993 per 10 anni con l’ex calciatore Aldo Serena, e poi per un anno con il cantante Alex Britti.

Come cantante, Luisa Corna, ha debuttato a soli 18 anni, al Festival di Castrocaro 1991, arrivando seconda. Nel 2002 ha partecipato al Festival di Sanremo in coppia con Fausto Leali. Il duo si è classificato al quarto posto con la canzone Ora che ho bisogno di te. Nel 2006 pubblica il suo primo album, intitolato Acqua futura. Il disco presenta collaborazioni con illustri personaggi della musica internazionale come Gatto Panceri, Renato Zero e Joan Osborne. Nel 2007 prende il via il suo primo tour musicale, che verrà riproposto anche per i successivi tre anni. A fine 2010 esce il suo secondo album, Non si vive in silenzio. (Continua a leggere dopo la foto)









“Nel 2004 mi sono fermata perché mio padre si era ammalato. – aveva raccontato – C’è chi riesce ad andare avanti, stare in video, sorridere. Li stimo. Io non ce la facevo. Quando hai un tumore in casa, hai a che fare con il dolore, in quel momento non potevo andare in onda. Ho fatto solo il Premio Barocco, per il quale avevo già firmato, ho rispettato l’impegno poi mi sono ritirata”. Ma che fine ha fatto? La cantante e showgirl è stata spite a Storie Italiane di Eleonora Daniele e ha raccontato come procede la sua vita lontana dai riflettori. Luisa ha 53 anni e non sembra essere passato un anno da quando la ricordiamo in televisione. Bellissima e in forma smagliante, la cantante ha deciso di fare il grande passo. (Continua a leggere dopo la foto)





Per Luisa Cornail 2019 sarà un anno davvero speciale. Proprio così, perché convolerà a nozze con il suo fidanzato, un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, più giovane di lei di ben 15 anni. “Sono cinque anni che stiamo insieme“, ha raccontato alla Daniele, “Lui è un ragazzo molto in gamba e non è geloso, perché non ha modo per esserlo, si fida di me“. Poi qualche indiscrezione sul matrimonio: “La proposta di matrimonio è arrivata, la risposta è stata positiva. Ma ancora dobbiamo decidere quando. Magari l’anno prossimo ma ancora non abbiamo deciso nulla“, ha spiegato la cantante. (Continua a leggere dopo la foto)





La proposta è arrivata, come ha detto la Corna, e in un giorno speciale: “Il giorno del nostro anniversario, non in ginocchio“. Durante la chiacchierata non sono mancate le frecciatine a Pamela Prati, reduce del ‘Caltagirone gate’, ovvero il matrimonio finto scoperto grazie a Dagospia, che ha indagato e svelato gli altarini che c’erano dietro le ospitate della showgirl sulle sue imminenti nozze con il fantomatico imprenditore romano. “Si parla di un matrimonio, ma non fare come chi sai tu…”, ha detto Eleonora Daniele. Luisa Corna ha risposto tra le risate: “Ah ok, no no, la proposta è arrivata e anche l’anello ma non abbiamo ancora deciso la data”.

