“È amore tra i due”. Lasse e Sara: il gossip esplode dopo ‘Ballando’

A Ballando con le stelle hanno trionfato Sara di Vaira e Lasse Matberg. La ballerina e l’influencer norvegese hanno conquistato il cuore di tutti i telespettatori della trasmissione di Rai Uno, ma tra i due potrebbe esserci qualcosa di più. Ad immortalare il loro affiatamento sono infatti i social network. I due sono infatti apparsi molto affiatati non solo durante il programma, ma anche sui social network, dove si sono mostrati praticamente sempre insieme, felici e sorridenti (e con l’aria di chi la sa molto più lunga di come la racconta…)

Inoltre, nella festa per celebrare la loro vittoria Sara di Vaira e Lasse Matberg hanno ballato un romantico lento, sussurrandosi dolci parole all’orecchio. La Di Vaira è stata accanto a Lasse durante l’operazione, avvenuta durante la mattina di lunedì 3 giugno in una nota clinica di Roma. Matberg si era fatto male durante la finale di Ballando con le stelle riportando una brutta lesione al gomito, che poi si è scoperto essere più grave e che ha intaccato il bicipite con un problema al tendine. (Continua a leggere dopo la foto)









La ballerina è stata accanto a Lasse e ha aggiornato i fan sul suo stato di salute. Poco dopo è esploso il gossip. Tra i due è nato qualcosa? A spiegare il suo rapporto con il bel vikingo è stata proprio Sara i microfoni di Storie Italiane. “Lui non è fidanzato, io neanche“, ha risposto alla curiosità della conduttrice, per poi spiegare: “Ma non può nascere nulla. Mi ha conquistato ma non in quel senso. Sono mai stata così luminosa e energica come che in questa edizione“. Insomma, se i fan già festeggiavano la nuova coppia devono ricredersi. Tra i due è nata una bellissima amicizia e basta. (Continua a leggere dopo la foto)





“Io e mia figlia siamo state con lui tutto il tempo“, ha dichiarato la Di Vaira a Storie Italiane. Lasse è solo qui in Italia, suo padre è dovuto tornare in Norvegia e Sara insieme alla figlia ha deciso di non lasciare il ben vichingo da solo un un momento così difficile: “Lo saluterò solo quando lo vedrò salire sull’aereo“, ha chiosato la ballerina. A sorpresa, la quattordicesima edizione del programma di Raiuno si è conclusa con il trionfo del luogotenente della reale Marina norvegese, il ‘gigante buono’ accompagnato dalla maestra Sara Di Vaira. (Continua a leggere dopo la foto)





“Festeggio i miei dieci anni nel programma con questa vittoria, grazie” ha detto la toscana subito dopo il verdetto del televoto. “Non ci posso ancora credere, un’emozione unica, un sogno che finalmente si è realizzato” ha aggiunto sui social la livornese ringraziando “tutte le persone che hanno creduto in noi”. E, poi, un grazie speciale lo dedica al partner di ballo: “Mi ha regalato un’avventura fantastica, sono veramente felice di aver avuto la possibilità di ballare e vivere quest’esperienza insieme a una persona meravigliosa come Lasse”.

