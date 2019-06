“Adesso basta”. Grande Fratello, ancora guai. Ora si passa alle vie legali

Alta tensione nella casa del Grande Fratello fra Valentina Vignali e Francesca Cipriani. L’influencer aveva definito la Cipriani ”una delle donne più stupide che abbia conosciuto”, così Barbara D’Urso ha deciso di dare la possibilità a quest’ultima di replicare facendola entrare nella casa per un confronto. Valentina Vignali ha però accolto l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi con un nuovo attacco frontale: ”Guarda come ti sei conciata. Forse il silicone le è finito nel cervello! Raffinata come al solito”.

Francesca Cipriani non ha preso bene le parole dell’attuale concorrente del Grande Fratello ed è scoppiata in lacrime. ”Quindi tu mi conosci per dire che sono stupida? – ha successivamente replicato la Cipriani – Come tu hai una storia, anche io ne ho una mia, avevo una malformazione. Sono problemi miei. Parli tanto degli haters e tu sei stata a livello loro”. La Vignali a questo punto ha fatto un passo indietro, ammettendo che non ”mai bello vedere una donna piangere” e ha deciso di chiarirsi con la rivale. (Continua a leggere dopo la foto)









Ma non è finita qui e Francesca Cipriani diffida nuovamente il programma e la cestita. L’ex ‘pupa’, infatti, ha notato che la Vignali sta ancora parlando (male) di lei all’interno della casa di Cinecittà e, per questo motivo, ha deciso di intervenire, mettendo in campo il proprio avvocato. Questo è il contenuto di un’Instagram Stories condivisa dalla Cipriani. ”Valentina Vignali continua a sparlare di me all’interno della casa. Davvero non immagino che vita triste possa avere questa ragazza. Continuasse ad aprire quella fogna per ingurgitare la qualunque anziché nominarmi. Questa donna così rozza e volgare dovrebbe sciacquarsi la bocca prima di pronunciare il mio nome. Nei prossimi giorni depositerò una diffida nei suoi confronti. #VignaliSoloPhotoshop #Vipera”, ha scritto Francesca Cipriani sul suo account Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)





L’edizione numero sedici del Grande Fratello verrà ricordata per le tantissime diffide. Una delle prime è stata quella fatta da Wanda Nara alla cognata Ivana Icardi. La ragazza argentina, sorella del campione dell’Inter Mauro Icardi, nel corso del reality di Canale 5 ha più volte parlato del rapporto burrascoso che ormai da anni ha con il fratello. “Non voglio un euro da mio fratello, ma il suo amore […] Wanda Nara mette continuamente legna sul fuoco. Si vede da questo perché non ho un rapporto con lui. Io non mi sono messa con un ragazzo più giovane di sette anni, cercando di cambiarlo. Se fosse stata un macellaio, non ci si sarebbe messa”, aveva detto la giovane. (Continua a leggere dopo la foto)





A seguito di quello che, secondo Wanda Nara, era “l’ennesimo ingiustificato attacco televisivo”, la moglie di Icardi aveva annunciato tramite i suoi social network di aver diffidato Ivana e di riservare “ogni azione” contro il Grande Fratello. “Alla luce delle modalità con le quali la predetta continua a strumentalizzare questa vicenda, – si leggeva nel comunicato – valuterà ogni opportuna ed ulteriore azione per accertare se nei comportamenti della medesima siano ravvisabili più gravi fattispecie di reato. Infine, diffida la Sig.ra Icardi Ivana a non utilizzare il nome e l’immagine suo e della sua famiglia per ottenere visibilità, notorietà mediatica e vantaggi economici, invitandoLa – al contrario – a puntare esclusivamente sulle proprie capacità professionali”.

