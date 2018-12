È morto Antonio Megalizzi, il giornalista 29enne ferito martedì sera nell'attentato di Strasburgo. La notizia della morte del giornalista di Europhonica, ricoverato da martedì sera nell'ospedale Hautepierre di Strasburgo, è stata confermata anche da fonti della Farnesina. Le sue condizioni erano subito apparse disperate. 28 anni, residente a Trento dove ha studiato all'università, era stato ferito alla testa alle 20 di martedì 11 dicembre, da un uomo, il 29enne Chérif Chekatt, ucciso dalla polizia nella giornata di ieri, 13 dicembre. Nell'attentato sono state uccise tre persone.

Antonio Megalizzi lavorava per la radio Europhonica, un progetto radio legato al mondo universitario, ed era da domenica a Strasburgo per seguire come ogni settimana l'assemblea plenaria dell'Europarlamento. Il giovane giornalista, che stava prendendo il tesserino da pubblicista, aveva studiato all'università di Verona e poi si era specializzato in studi internazionali all'università di Trento e ora stava seguendo un master sulle istituzioni europee.

Antonio Megalizzi collaborava da anni con vari media trentini: sede Rai regionale, il quotidiano online La voce del Trentino, Radio 80 Forever Young di Rovereto dove è direttore artistico. ''Antonio è una persona aperta, un europeista convinto al 100%. Pochi giorni fa, quando mi diceva che sarebbe andato a Strasburgo per un viaggio di studio e lavoro, era entusiasta, era davvero contento. Se uno queste cose non le prova, non si può rendere conto di come ti possa improvvisamente crollare il mondo sotto i piedi''. Erano state le parole di Danilo Moresco, il padre di Luana, la giovane fidanzata di Antonio Megalizzi.

Antonio e Luana stavano assieme da circa quattro anni, si erano conosciuti ad una festa e poi, grazie ai tanti interessi in comune, non si erano più lasciati. Antonio lascia il padre Domenico, la mamma Annamaria, la sorella Federica e appunto Luana. ''Antonio lotta in queste ore tra la vita e la morte nell'ospedale dove è ricoverato''. Aveva detto all'agenzia nazionale stampa associata l'eurodeputato della Lega, Mario Borghezio, che all'uscita dell'ospedale di Strasburgo aveva detto: "Siamo venuti con spirito cristiano e umano per portare la nostra solidarietà alla famiglia di Antonio Megalizzi. Abbiamo incontrato la mamma che ha avuto indicazioni dai medici che la situazione è irreversibile, lei è disperata e molto provata".

A parlare era stata anche la deputata Fi Michaela Biancofiore, che nelle tragiche ore era rimasta in contatto con la fidanzata del giovane: "Antonio per il momento resiste e questo potrebbe essere un buon segno". Queste le parole della Biancofiore all'ANSA. "Non so se sia operabile in assoluto o se sia una questione di stabilizzazione dopo il trauma. Aspetto notizie dalla famiglia", aggiunge la deputata che ha pubblicato su Twitter la foto di una candela accesa con l'hashtag "Pray For Antonio. Confidiamo in Dio".

Il minuto di silenzio nell'aula dell'Europarlamento