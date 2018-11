“Fine Don Matteo”. La brutta notizia per il pubblico, parla Natalina

Finisce un epoca ed è proprio il caso di dirlo. Dopo 12 stagioni infatti sembra che la popolare fiction Don Matteo, ambientata in Umbria tra Todi e Spoleto, è arrivata ai titoli di cosa. La numero 12 infatti sarà l’ultima annata per Don Matteo. Ad annunciarlo, in una video intervista concessa a Blogo, è Nathalie Guetta, l'attrice che nella fortunata serie tv di Rai1interpreta Natalina.

“Tutti lo sanno, ufficialmente: la dodicesima sarà l'ultima stagione di Don Matteo. Così interpreterò per l'ultima volta Natalina, che è un personaggio che mi ha dato molto e al quale ho dato molto. Altre proposte dalla Rai? No, nessuna, ma non fa niente, la vita è imprevedibile Non avrei mai pensato di partecipare a Ballando con le stelle e di conoscere Milly Carlucci, che è meravigliosa. Ho sempre recitato un personaggio, a Ballando, invece, ho dovuto improvvisare; è stato come una psicoterapia”. (Continua dopo la foto)



La Guetta, che deve molto a Don Matteo, ha parlato ai microfoni di Blogo in occasione della presentazione di Prodigi, la serata Unicef - in onda su Rai1 venerdì 30 novembre in prima serata - nella quale sarà la spalla del conduttore Flavio Insinna. “Come i bambini sarò la spalla di Flavio. È stato lui (ed Ermanno Labianca, un autore di Endemol Shine Italy) a volermi. Grazie a questa esperienza ho scoperto Unicef. Prima non ero indifferente, ma distratta: non avevo mai realizzato cosa fosse Unicef”.

E il pubblico si divide: “Forse era anche ora. Dopo tanti anni, c'era il rischio di diventare un po' monotoni in fatto di idee, e poi l'anno prossimo Terence Hill compirà 80 anni e forse anche lui vuole fare qualcosa di nuovo.” Scrive un’utente. A cui fa seguito un altro: “Son d'accordo ma penso che la Rai stia cambiando rotta verso delle fiction con una realizzazione più internazionale e dalla durata più corta delle classiche 13 puntate di Don Matteo (o mi viene da pensare anche il Medico in famiglia)”.

E ancora: “Molte delle quali inutili e fini a sè stesse. Certo, sono convinto che non mancheranno le fiction nazionalpopolari (tipo "Che dio ci aiuti" ecc.), d'altronde il pubblico più anziano della rete va anche accontentato. Ottima cosa quella di non fossilizzarsi sugli ascolti e continuare sta serie all'infinito”. Non mancano i commenti caustici: “Io non mi so spiegare il successo di Don Matteo ma gettare al vento una fiction che costa poco (nessun grande nome, zero effetti) e fa 7.000.000 di audience (praticamente come l'amica geniale) da un punto di vista meramente economico è una follia”.

