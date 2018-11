È sconvolto, sono “giorni di profondo dolore” e ha già annullato tutti i suoi impegni Michele Bravi, il giovane cantante che giovedì scorso è rimasto coinvolto in un incidente mortale a Milano. Come riporta il Corriere della Sera, sulla dinamica dello scontro, avvenuto in zona San Siro, sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine ma, stando a quanto si è appreso, nell’incidente ha perso la vita una donna di circa 60 anni che era a bordo di una moto Kawasaki di grossa cilindrata.

Un impatto violento, quello avvenuto poco prima delle 20 di giovedì 22 novembre 2018: il personale sanitario ha provato a rianimare la motociclista sul posto e poi all'ospedale San Carlo, ma è deceduta poco dopo l'arrivo. Bravi guidava una Bmw di un servizio di car sharing, ma non entra nel merito dell’accaduto: “Lascio l’accertamento alla magistratura, in cui ho massima fiducia e rispetto”, riporta sempre il quotidiano. (Continua dopo la foto)



“Sono giorni di profondo dolore – dice però rivolgendo un pensiero alla famiglia della vittima il vincitore di X Factor 7, sempre al Corriere della Sera -, questo avvenimento ha sconvolto le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c’è più e a me”. Quindi, dopo il tragico incidente in cui ha perso la vita una donna, la decisione di Bravi di sospendere immediatamente i propri impegni professionali.

“Nel riguardo della sofferenza che si sta vivendo – spiega ancora il cantante -, non mi sento di affrontare gli impegni presi in precedenza, i concerti, gli incontri e qualsiasi altra attività mi porti ad espormi. Ho bisogno di fare un passo indietro, lasciare che chi di dovere possa fare il proprio lavoro senza interferenze. Il silenzio è la forma di risetto a cui affido tutti i miei pensieri”. Nello specifico, gli impegni annullati sono i due live previsti per domani al Teatro Principe di Milano e quello di mercoledì a Roma, oltre a quelli legati alla promozione del suo romanzo e alle sue altre attività

Michele Bravi, classe 1994, compirà 24 anni il prossimo 19 dicembre. Ha partecipato e vinto X Factor nel 2013 con l’inedito scritto per lui da Tiziano Ferro ‘La vita e la felicità’. Dopo il primo album, nel 2017 esce ‘Anime di carta’, disco tra i più venduti di quell’anno, poco dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove si classifica quarto. Nel 2018 torna all’Ariston per due volte e a maggio esce il brano ‘Nero Bali’ di Elodie, a cui Michele ha collaborato vocalmente. Attualmente è in tour con ‘A Night With Michele Bravi’.

Dietro le quinte del potere Business.it

Lo abbiamo conosciuto durante la settima edizione di X-Factor (che vinse sbaragliando la concorrenza). Ma che fine ha fatto Michele Bravi? A distanza di anni torna alla ribalta con questo annuncio...