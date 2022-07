“Fuori Giuseppe Brindisi”. Zona Bianca, al suo posto un altro conduttore amato dal pubblico

Zona Bianca è il programma che va in onda su Rete4 e approfondisce i temi politici e d’attualità: è realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Alla conduzione c’è il giornalista Giuseppe Brindisi. Viene trasmesso dal 7 aprile 2021 e nasce per sostituire sia CR4 – La Repubblica delle Donne con la conduzione di Piero Chiambretti e sia gli speciali di Stasera Italia con la conduzione di Barbara Palombelli.

Poco dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, il conduttore Giuseppe Brindisi riuscì a intervistare il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov. Un’occasione nella quale il giornalista aveva attirato non poche critiche e per difenderlo era sceso in campo il direttore generale di Mediaset Mauro Crippa: che ha definito “falsi storici” e “follie allo stato puro” i parallelismi di Lavrov su Hitler e gli ebrei. Ma difende il prodotto giornalistico: “L’intervista al ministro degli Esteri russo è un documento che fotografa la storia contemporanea”.





Zona Bianca Giuseppe Brindisi sostituito: c’è Francesco Vecchi

Giuseppe Brindisi, l’autore dell’intervista, è frastornato ma difende il lavoro fatto: “Non ho proprio nulla da rimproverarmi”. All’idea di portare Lavrov in tv, spiega, la redazione di Zona bianca pensava da tre settimane. Il “gancio” è stata Marija Zacharova, direttrice del dipartimento informazione del ministero degli esteri russo, che Brindisi aveva avuto in trasmissione la settimana precedente.

Ora, come si apprende dal sito Davidemaggio, ci sarà un cambio della guardia a Zona Bianca. Fino al 31 luglio resta Giuseppe Brindisi alla conduzione, mentre da agosto al suo posto arriva Francesco Vecchi, il conduttore di Mattino 5. Un avvicendamento che, come riporta il sito, durerà per le vacanze estive, con il giornalista abitualmente alla guida di Mattino 5 che darà il cambio al collega, giocandosi la possibilità del suo primo ruolo in prime time in un periodo caldo, vista la campagna elettorale estiva.

Per Francesco Vecchi si tratta di un’occasione d’oro, se si considera ciò che accadrà nelle prossima settimane nel mondo della politica italiana, anche in considerazione del fatto che Zona Bianca, oltre all’appuntamento quotidiano con Controcorrente, è il solo programma di approfondimento di prima serata su politica e attualità proseguito anche durante il periodo estivo e che ultimamente ha raddoppiato il suo appuntamento settimanale, andando in onda sia il lunedì che il giovedì sera alle 21.20 su Rete 4. Dopo diversi anni al Tg5 e l’esperienza del mattino al fianco di Federica Panicucci, che riprenderà da settembre, per la carriera di Francesco Vecchi arriva insomma un’occasione importante, che corrisponde a una sorta di consacrazione.

“È nato Enrico”: l’annuncio in diretta. “Mi tremano le gambe, sono emozionatissimo”