Per il pubblico italiano, lei è stata sempre ricordata nelle vesti de La Zingara. La bellissima cartomante del celebre Luna Park di Rai1 ha continuato ad avere dalla sua la fortuna delle stelle. Nessuna Luna nera questa volta da rivelare perché la Zingara, ovvero Cloris Brosca, è pronta a tornare sul piccolo schermo al fianco di due apprezzatissime conduttrici italiane.

In molti si sono sempre chiesti che fine avesse fatto. Detto fatto, per Cloris, alias la Zingara, è tempo di tornare in televisione. Infatti dopo l’esperienza televisiva a Luna Park, la splendida mora napoletana si è dedicata all’arte della recitazione teatrale.

Non ha mai smesso di dare il meglio di sé, nonostante un periodo molto difficile segnato da un doloroso lutto. Cloris è riuscita a trovare nel suo talento come attrice la forza per reagire. Infatti il suo nome è rientrato nel cast di spettacoli di successo, come “L’Amica geniale”, opera teatrale ispirata all’omonimo romanzo oltre ad aver fatto un cameo a Quelli che il calcio nel 2015 ed a 90 Special nel 2018.





Ma per tornare alla notizia che rende felici tutti per il grande ritorno sul piccolo schermo della Ziingara, l’indiscrezione è stata diffusa su TvBlog, dove si apprende che Cloris Brosca vestirà i panni della “vicina di casa” in “Citofonare Rai2”.

Il programma, prossimo allo start il 3 ottobre alle ore 11, vedrà alla guida del timone Paola Perego e Simona Ventura. Un appuntamento imperdibile per le mattine italiane e grandi emozioni per il pubblico, che avrà modo di omaggiare gli autori del format con il rinomato gioco dei fagioli, in memoria dell’intramontabile Raffaella Carrà.