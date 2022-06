“È la prima volta che accade!”. X Factor, colpo di scena tra il pubblico durante le audizioni del talent

Sorpresa a X Factor. La notizia si diffonde velocemente in rete e il video del momento va incontro a tanti commenti positivi da parte dei più appassionati al talent show che ancora prima di iniziare, alza l’asticella delle aspettative e degli apprezzamenti. Ecco cosa è successo sotto gli occhi increduli di molti.

Colpo di scena a X Factor. Seduto tra il pubblico, viene chiamato per prestarsi a un’audizione di canto. La prima volta nella storia del talent show e l’esibizone va anche più che bene. Adesso un sogno che prova ad avverarsi per lui, entranto ufficialmente in gara per concorrere al primo posto che potrebbe aprire le porte al successo del nuovo talento.





X Factor, colpo di scena per Samuele Busceti

La storia è quella di Samuele, un ragazzo di origini calabresi che sogna di fare della sua grande passione, ovvero il canto, un trampolino di lancio. E non poteva neanche immaginare, seduto sulla poltroncina tra il pubblico, di essere chiamato sul palcoscenico per un’audizione. (X Factor, Fedez “torna a casa”).

Con due brani, “D’improvviso” di Lorenzo Fragola e “Quanno chiove” di Pino Daniele, Samuele si aggiudica il suo posto riuscendo a emozionare quanti hanno assistito alla sua esibizione. Poi il ragazzo ha pubblicato il video e commentanto quanto accaduto a X Factor per la prima volta con toni ancora emozionati in seguito alla sorpresa.

“Prima volta davanti ad un pubblico. Prima volta davanti a non meno di 870 persone. Prima volta davanti a più di due persone. Prima volta in cui ho deciso per la prima volta di mettermi in gioco, di andare oltre le critiche, di seguire un sogno, che è la musica. È stata un’esperienza indescrivibile”, scrive Samuele Busceti.

e ancora: “Ricevere una standing ovation è stato davvero inaspettato”. Il nuovo talento adesso avrà tutta l’energia per dare il meglio di se stesso e dimostrare che i sogni possono davvero realizzarsi. Il primo passo? Crederci. E come spesso si dice in questi casi, sarà comunque un successo.

“Ma quindi sta con lei”. Roger Balduino incastrato dalla foto: tutto a galla dopo l’Isola dei Famosi