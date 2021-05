X Factor si prepara per la prossima stagione. Sarà quella della rivoluzione, quella segnata dall’addio di Alessandro Cattelan che ha lasciato il talent dopo 10 anni. Al suo posto a Sky hanno pensato a Ludovico Tersigni, attore 25enne noto al pubblico per essere stato il protagonista della serie tv Skam Italia. Una scelta forte che somiglia tanto a una scommessa per la tv satellitare che punta su un volto giovanissimo per rimpiazzare Alessandro Cattelan.

Per il 2021 il talent dovrà necessariamente fare i conti con la pandemia e le prima puntate, quelle delle selezioni, verranno registrate come lo scorso anno a Cinecittà. Ancora non si conosce invece la sede che ospiterà i live in autunno, quando, complice la campagna vaccinale in atto, si spera di poter tornare ad una presenza di pubblico più cospicua dello scorso anno.

L’edizione 2021 di X Factor sarà comunque una stagione zero, dal momento che tante cose stanno cambieranno a iniziare dalla conduzione. Non sarà facile colmare l’assenza di Alessandro Cattelan che orai era diventato un volto noto e familiare per il pubblico. Sky ha voluto optare per la carta della gioventù e della spensieratezza per risollevare la trasmissione che sul fronte ascolti ha faticato non poco lo scorso anno.





Nel frattempo iniziano ad arrivare le notizie sui giudici. L’Adnkronos ha infatti reso noto che la produzione sarebbe intenzionata a confermare i quattro in blocco. Evidentemente gli addetti ai lavori del talent show hanno ritenuto che Agnelli & Co hanno ben funzionato e si sono guadagnati la riconferma. Pertanto, se al timone ci sarà un cambiamento radicale, lo stesso non accadrà per i giudici: Mika, Emma Marrone, Manuel Agnelli ed Hell Raton dovrebbero restare al loro posto.

Per quanto riguarda la conduzione, Ludovico Tersigni, nato a Nettuno 26 anni fa. Ha conquistato tutti con il ruolo di Alessandro Alba in Summertime, la serie tv Netlifix ispirata al romanzo Tre metri sopa il cielo di Federico Moccia. Ha ottenuto il consenso da parte del pubblico anche interpretando Giovanni Garau in Skam Italia, serie Netflix. Nel mondo dello spettacolo c’è, invece, un conduttore che è parente di Ludovico. Si tratta di Diego Bianchi, conosciuto come Zero, presentatore di Propaganda Live. Il giovane attore è nipote del volto principale del talk show di La7.