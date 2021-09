Tv in lutto, morto il volto di Sex and the City. L’annuncio: “Se ne va un pezzo della nostra famiglia”

Lutto nel mondo della televisione per la morte della star di Sex and the city, la serie tv ideata da Darren Star – già creatore di Beverly Hills 90210 e di Melrose Place – basata sul romanzo omonimo di Candace Bushnell, una delle prime opere del genere dedicato alle ragazze che ha avuto un grande successo internazionale.

A dare l’annuncio della morte è stato il figlio con un post su Instagram. Tantissimi i messaggi lasciati sui social. Attori, amici e fan della famosa serie televisiva lo hanno ricordato con messaggi e foto. Secondo quanto riportano i quotidiani locali ancora non sono stati diffusi i dettagli sulle cause del decesso.

Morto Stanford di Sex and the City

Tra il 1998 e il 2004, Willie Garson, 57 anni, ha fatto parte del cast della popolare serie per le sue sei stagioni, insieme a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis e Kim Cattrall (Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York e Samantha Jones nella serie tv). L’attore era Stanford Blatch, icona gay interpretata in tutte le stagioni di “Sex and the City” e anche nei due film tratti dalla serie tv e migliore amico della protagonista Carrie Bradshaw.





“Ti amo così tanto papa – ha scritto Nathen Garson nel post -. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia potuto condividere tutte le tue avventure con me e che siamo stati capaci di realizzare così tanto. Sono davvero orgoglioso di te”, ha scritto il figlio di Willie Garson.

“La famiglia Sex and the City – ha detto Michael Patrick King, produttore esecutivo della famosa serie tv – ha perso uno dei suoi. Il nostro fantastico Willie Garson”. “Lo amavamo tutti – ha scritto invece Cynthia Nixon, che in Sex and the city interpretava Miranda Hobbes – e adoravamo lavorare con lui. Era infinitamente divertente sullo schermo e nella vita reale”.

Nato ad Highland Park, un comune del New Jersey, il 20 febbraio del 1964, William Garson Paszamant è apparso in oltre 50 film e moltissime serie televisive di successo come “Sex and the City”, “Casa Keaton”, “Avvocati a Los Angeles”, “Ally McBeal”, “Melrose Place”, “Friends”, “NYPD Blue”, “Due uomini e mezzo” e tante altre.