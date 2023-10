Wanna Marchi non smette di far parlare di sé, l’ex regina delle televendite ha recentemente raccontato quanto prende ogni mese di pensione. Nei mesi scorsi di lei si è parlato per un documentario in quattro puntate andato in onda su Netflix (da settembre 2022) in cui racconta la storia di Wanna e della figlia. La docu-serie in quattro episodi di Netflix ci mette di fronte a un’amara verità: la più grande televenditrice italiana vivente non è pentita di quello che ha fatto, ma non poteva chiedere di meglio che (ri)apparire davanti al suo pubblico.

>“Caterina…”. E giù, lacrime: la conduttrice sconvolta. Anche l’ospite vip sorpresa dalla reazione

Nella recensione di Vanity Fair si legge come: “La Neverland di Wanna Marchi non è mai stata un’isola esotica o una torre fortificata per tenere alla larga curiosi e turisti, ma una cittadina di neanche quindicimila abitanti nel cuore dell’Emilia. Si chiama Ozzano, ed è lì che l’impero Wanna Marchi ha preso vita, dapprima con un negozio di cosmetica”.





Wanna Marchi: “Prendo appena 600 euro di pensione”

E ancora: “E poi con una base operativa che negli anni l’ha portata a diventare la più grande televenditrice italiana vivente, virago che senza grazia e senza cultura è riuscita a convincere milioni di persone a comprare le sue creme e ad affidarsi al suo mago perché in quella voce gracchiante e in quei capelli impalcati di lacca quelle milioni di persone vedevano una luce nel mare buio della scontentezza”.

Scontentezza che prova ogni mese quando le arriva l’assegno dell’Inps. A Non è l’Arena Wanna Marchi si è lamentata della sua pensione bassa di 600 euro, tuttavia gli scettici pensano che nasconda un grande tesoretto. Negli anni Novanta è diventata famosa per le televendite truffaldine in televisione, grazie alle quali insieme alla figlia Stefania Nobile ha accumulato molti soldi.

Il motivo di una pensione così bassa potrebbe essere anche nell’assenza dei contributi versati. Ma tutto, ancora una volta, resterà chiuso nel cassetto di quel grande mistero che è Wanna Marchi. E chi lo sa che presto non deciderà di tornare in pista.