“Voluta da Pier Silvio Berlusconi”. Nome top al posto di Barbara D’Urso, arriva dai piani alti Mediaset

Lorella Cuccarini al posto di Barbara D’Urso. Quella sembrava solo un’indiscrezione, sta prendendo sempre più piede diventando una realtà. Infatti a Mediaset sono in corso tutta una serie di verifiche per capire quanto possa essere spendibile il nome dell’insegnante di ballo di ‘Amici 20’ alla conduzione di un programma la domenica pomeriggio che vada a fare concorrenza a Mara Venier con Domenica In. Quest’anno dal punto di vista degli ascolti la Rai ha fatto decisamente meglio rispetto a Mediaset in quella fascia oraria e i dirigenti del Biscione non vogliono sbagliare la scelta.

Inoltre pare che a sponsorizzare il nome di Lorella Cuccarini sia stata proprio Maria De Filippi, che l’ha voluta quest’anno ad Amici, dopo il burrascoso addio alla Rai in seguito alle polemiche con Alberto Matano. In molti ricorderanno il litigio totale con il giornalista alla guida de La Vita in diretta e la decisione della tv pubblica italiana che ha preferito mandarla via per lasciare spazio esclusivamente al presentatore.

Evidentemente c’è chi in Mediaset ha parlato molto bene di Lorella Cuccarini e questa persona risponde al nome di Maria De Filippi. L’insegnante di Amici dovrebbe innanzitutto essere riconfermata come maestra all’interno del talent anche nella prossima edizione, infatti è stata promossa a pieni voti. La ballerina e presentatrice potrebbe presentare un programma su Canale 5 la domenica pomeriggio.





E ad avvalorare la tesi di uno spazio per Lorella Cuccarini la domenica pomeriggio arrivano le parole di Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e Fatto Quotidiano che è sempre ben informato sui retroscena riguardanti il mondo della televisione. “Si tratta di una scelta di Pier Silvio Berlusconi – ha aggiunto – niente informazione, intrattenimento familiare legato ai territori italiani. La conduttrice non ha ancora accettato”.

Anche Blogo ha confermato queste indiscrezioni e si è lanciato nella descrizione per sommi capi del format che dovrebbe essere affidato a Lorella Cuccarini. Tuttavia sulla questione bisogna andare cauti, ne senso che non c’è nulla ancora di definito e la conduttrice deve sciogliere le riserve, dato che occuparsi della domenica su Canale 5 sarebbe sicuramente una soddisfazione professionale e personale, ma anche un impegno difficile. Per Lorella Cuccarini, in tutti i casi, si tratterebbe di un rilancio alla grande nel mondo della tv che è già partito grazie a Maria de Filippi che l’ha voluta ad Amici e potrebbe proseguire con un programma tutto suo su Canale 5 la domenica pomeriggio.