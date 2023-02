Nel mondo della televisione la chirurgia estetica non è certo un taboo. In Italia sono tantissime le showgirl, attrici e conduttrici che sono passate sotto il bisturi del chirurgo e che si sottopongono a sedute di botox e filler. Non solo nel Belpaese, ma anche all’estero i ritocchini estetici sono di gran moda, e anche tra le più giovani. È il caso di Jessie Wynter, influencer e volto della trasmissione Love Island Australia del 2019.

Jessie Wynter è stata ospite della nuova edizione del programma insieme al collega australiano Aaron Waters e il pubblico a casa è rimasto senza parole. Dal 2019, anno in cui ha raggiunto la fama grazie alla trasmissione, la giovane si è sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica e oggi è irriconoscibile.

Jessie Wynter, il volto di Love Island irriconoscibile dopo la chirurgia

Jessie Wynter di Love Island Australia ha parlato del suo intervento al seno fallito, dicendo ai fan che dovrebbero pensarci due volte prima di sottoporsi a interventi di chirurgia estetica. In un’intervista con New Idea la giovane ha rivelato di aver fatto l’intervento al seno, un paio di anni fa, ma non era soddisfatta dei risultati.

Per questo motivo Jessie Wynter si è sottoposta a un intervento chirurgico correttivo a gennaio e oggi si dice molto soddisfatta del risultato. “Onestamente vorrei poter tornare indietro e dire a me più giovane: ‘Amica, non rifarti il seno, stai bene così come sei'”, ha detto l’influencer, che però, come mostrano le foto sul web, si è sottoposta a diversi interventi.

Rispetto a quella del 2029, la Jessie Wynter è molto diversa. Oltre ad aver rifatto il seno due volte, la giovane influencer si è sottoposta a un intervento di rinoplastica per migliorare il suo profilo ed eliminare la gobba. Non solo, le sue labbra sono rimpolpate grazie al filler e anche il suo sguardo sembra più felino rispetto a quello di anni fa.