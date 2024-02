The Voice Senior, seconda puntata per lo show in onda su Rai 1 di Antonella Clerici e come sempre tante emozioni e tanti brividi con le esibizioni. Ma anche un momento a dir poco esilarante che, come riporta il sito Biccy, vede protagonista Rita Begher. Sul palco ha cantato Zingara di Iva Zanicchi, ma non ha convinto troppo i giudici. Solo Clementino, che addirittura all’inizio ha anche scambiato la concorrente per la vera cantante: “Ah ma questa qui è proprio Iva Zanicchi ragazzi“. Poco dopo il rapper napoletano si è girato.

È stato l’unico a farlo ma Rita non deve aver capito il meccanismo perché, dopo la performance ha ringraziato i giudici, anche se non proprio tutti: “Buonasera a tutti, sono emozionatissima. Loredana, Arisa, Gigi, ciao a tutti, è un’emozione che non si può descrivere. Siete stupendi”. “Però hai salutato tutti tranne l’unico che si è girato“, le ha fatto notare Clementino senza immaginare che di lì a poco avrebbe dovuto battagliare e non poco con la signora.

The Voice Senior, caos con la concorrente: “Voglio Gigi”

Gigi D’Alessio si è accorto che qualcosa non andava e ha chiesto alla concorrente: “Ma tu sei proprio felice di andare nel team dell’unico che si è girato?“. “Ascolta, siete tutti stupendi e bravi, ma io scelgo te Gigi! Voglio te Gigi D’Alessio perché amo le tue canzoni“, la risposta di Rita, che è apparsa un po’ confusa ma anche decisa sulla sua ‘scelta’.

Clementino si è alzato ed ha cercato di spiegare alla donna il regolamento della trasmissione. “Aspetta, The Voice Senior funziona così: quando la concorrente canta si gira il giudice che apprezza la voce. Una volta che i giudici si girano il concorrente può scegliere tra i giudici che si sono girati. Ecco, qui mi sono girato solo io. Con tutto il bene per Gigi, ma lui non si è girato“.

Ricapitolando, Rita ha scelto Gigi o Clementino? Adesso siamo confusi anche noi 😵‍💫 #TheVoiceSenior pic.twitter.com/Tz2ANXI4vy — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) February 23, 2024

Una spiegazione che non ha convinto Rita, che ha comunque continuato a elogiare Gigi D’Alessio: “Lo so ma io amo Gigi e le sue canzoni. Tu sei bello, ma scelgo Gigi, Gigi, voglio Gigi. Gigi lo vedo un po’ non so come“. Alla fine è intervenuta Antonella Clerici che con calma ha spiegato di nuovo le regole del programma: “Tu puoi andare solo nella sua squadra del giudice che si è girato“. “Ok, allora scelgo Gigi“, ha ribattuto ancora una volta lei.