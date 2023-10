Malattia, dolore, guai con la legge: l’ex volto Rai sta vivendo un calvario. Dietro la condanna a due mesi e venti e giorni che il giudice ha inflitto all’ex annunciatrice Rai per aver tentato il furto di un furgone ci sarebbe molto di più. A raccontarlo è il figlio 25enne Giancarlo Armati, nato dal matrimonio della Sanjust con lo 007 Federico Armati. Il ragazzo, che quotidianamente si occupa della madre ha raccontato tutto nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. “In questo momento non parlerei di ribaltamento dei ruoli. Con mia madre Virginia, un essere speciale e fuori di ogni schema, i ruoli non sono mai stati quelli convenzionali”.

“Mia madre appariva quando avevo due anni e io già vivevo con mio padre. Continua ad apparire oggi. Purtroppo anni fa ai miei occhi appariva un essere di infinita bellezza e generosità, oggi invece vedo una persona segnata dalla vita con la quale purtroppo è sempre più complicato entrare in connessione. Ma l’infinito amore e l’affetto senza se e senza ma rimangono immutati per entrambi”.





Virginia Sanjust dopo l’arresto parla il figlio: “Mia madre è malata”

Virginia Sanjust, soffrirebbe di una patologia di natura psicologica. Racconta ancora: “Oggi mia mamma vive male come pochi di noi sarebbero capaci di fare. Tutto ciò, è complicato spiegarlo. Ma è una sua legittima scelta che si rinnova ogni giorno. Mamma ha avuto ogni tipo di possibilità, tante persone le hanno offerto la propria mano, ma ogni volta ha girato le spalle e ha reso impossibile aiutarla. Ha fatto terra bruciata”.

Giancarlo racconta come la madre sarebbe una “bulimica di soldi”. Inoltre, pare anche che la Sanjust sia stata cacciata dall’ospedale nel quale si trovava e quindi, per necessità, si sia trovata a rubare in quell’auto. “Dal luglio del 2020 il tribunale di Grosseto mi ha nominato AdS di mia madre. Per me è stato un onore e una responsabilità, ma con tanta paura”. Sono la persona più adatta a svolgere questo compito per il rapporto tra me e mia madre. La sento tutti i giorni. Ovunque si trovi so per certo che mi chiamerà”.

Riguardo all’ultimo caso, il tentato furto di un furgone, ha annunciato che farà sicuramente ricorso in appello: “Presenterò ai giudici la documentazione che attesta il suo stato di salute. Virginia infatti è stata dichiarata seminferma di mente nel precedente processo in cui è stata assolta dall’accusa di tentata estorsione alla nonna”. Dal 2004 sarebbe stata sottoposta a decine di Tso e molti ricoveri.